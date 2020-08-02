كشف حساب.. "جناية" الحكومات الشيعية الفاسدة على العراق.. إحباط وبطالة في البلد الغني المنهوب 2-3

خبراء: نسبة البطالة 35% والعراق تحول من بلد يجذب ملايين العمالة العربية والأجنبية سنويًا لوطنٍ خرب



عندما قامت الثورة العراقية في أكتوبر 2019، لم يفكر مئات الآلاف الذين نزلوا الشوارع في العراق، كيف سيكون مصيرهم وقد قتل بالفعل نحو 1000 متظاهر بأيدي ميليشيات إيرانية فاسدة ومرعبة وقاتلة، تنتشر في كل مكان بالوطن. كل ما كان ولا يزال يفكر فيه العراقيون هو الاصلاح الشامل للأحوال. هل يعقل ان بلد غنيا مثل العراق يغط أهله في الفقر والجوع والبطالة وقد كان لزمن طويل يستقبل ملايين العمال والموظفين من باقي الدول العربية يفيض عليهم من ثراوته وخيراته؟!



ووفق خبراء عدة فإن أسباب الثورة العراقية الكامنة ولا تزال تتلخص في الآتي:-

الإحباط الاجتماعي: ناتج عن النظام الطائفي السياسي، الذي يقسم المواطنين بحسب عقيدتهم، إلى طبقات اجتماعية، والسلطة مقسمة بالتناسب بين رجال الدين على طراز نظام الملالي في طهران، بحسب كل مجتمع، وعلى حساب الأحزاب السياسية، حيث احتلت الأحزاب الطائفية الشيعية التابعة لإيران المساحة السياسية والاجتماعية، واستولت على الموارد الطبيعية، وبخاصة النفط، وكذلك وسائط الإنتاج، ووزعت الفتات من الفوائد على مؤيديها، فيما خصصت الباقي لجيوبها الخاصة، كما قامت بإنشاء "مافيات" حقيقية داخل الإدارات العامة للدولة لصالح “المؤمنين”، تاركين أكثر الفئات حرمانًا وضعفًا وهم يشكلون غالبية السكان من مختلف الطوائف والأعراق.

الفساد الهائل: منذ عام 2003، تم اتهام إدارات مختلفة في العراق بنهب 450 مليار دولار من أموال الدولة، ووفق منظمة الشفافية الدولية فإنها تساءلت عن الأموال التي قامت الدولة بتركيب محطات توليد الطاقة بها، ووفق ذات المنظمة في تقرير لها عام 2018، فقد احتل العراق المرتبة 168 من بين 180 دولة في الفساد، إذ يتم إدخال المليارات بأسماء أشخاص “أشباح” لا وجود لهم.

معدل البطالة: لم يتوقف معدل البطالة في العراق عن الزيادة، فوفق الحكومة العراقية وصل إلى 23% وإلى 40 % وفق صندوق النقد الدولي، وينتقد الشباب الحكومة لاستقدامها عمالة رخيصة بلغت 85 ألف عامل أجنبي، ولا توجد قوانين تُفرض على الشركات الأجنبية القاضية بتوظيف العمالة العراقية المحلية، وبالنظر إلى عدد سكان العراق البالغ 38 مليون نسمة، فإن هناك عشرين مليون تحت سن الـ 23، كما أُغلقت مئات المصانع والورشات بسبب نقص الدعم الحكومي.

الفقر: يحتل العراق المرتبة الثانية في العالم باحتياطه النفطي البالغ 112 مليار برميل نفط، ومع ذلك يعاني أكثر من نصف السكان من الفقر، وبخاصة المحافظات الجنوبية حيث ما يسمى “خط النفط والشيعة”. وهناك الكثير من المشاكل الاجتماعية المؤرقة وكلها حصاد الطبقة الشيعية الفاسدة التي حكمت العراق..

حيث يحتاج العراق لتأمين ما لا يقل عن 700 ألف وظيفة جديدة كل عام، في حين لا يتم تأمين أكثر من 50 ألف وظيفة جديدة بالعام الواحد، حتى هذا الرقم يعبر عن وظائف غير مستقرة، أغلبها تتعلق بقطاع الخدمات، في حين آلاف خريجي الجامعات من النساء والرجال عاطلون عن العمل.

مؤشر التنمية البشرية في العراق، الذي يقيس متوسط العمر المتوقع والتعليم والصحة وغيره، يضع البلاد في المرتبة 120 بين 197 بلد في العالم، وإذا أضيفت الفجوة بين الجنسين فإنه بوضع أسوأ، حيث يحتل المرتبة 147 في العالم.

وجود عشرات الجماعات المسلحة الكبيرة - الميليشات- التي استوعبت العاطلين عن العمل والمحبطين، لحماية زعماء القرى والمحافظات في البلاد، ومنع تطبيع الحياة الاجتماعية، بالإضافة إلى ممارسات القتل والابتزاز والاختطاف، حيث انتشر المخربين بزي الميليشيات، فأدى ذلك إلى انعدام الأمن والفوضى في غياب الاستثمارات الجادة والأنشطة الاقتصادية.

ووسط هذا الواقع المتردي، تبرز أزمة البطالة في العراق كواحدة من "جناية" الحكم الشيعي الفاسد في البلد طيلة 17 عامًا، ورغم أن العراق يعتبر من الدول الغنية بموارده الاقتصادية والمتنوعة بأشكالها وبكميات كبيرة، مما يفترض أن يكون في مقدمة الدول الصناعية إضافة للزراعة، وأن تكون مستويات التشغيل فيه في أعلى مستوياتها، أن ما يثير التساؤل أن تكون أزمة البطالة فيه في حالة تأزم وعلى مدى عقود طويلة من الزمن، وبمواصفات قد تختلف عن واقع البطالة في مكان أخر، ويمكن التطرق إلى بعض من ذلك : والسبب في تفشي البطالة يعود الى، غياب القوانين المرعية لحقوق العمال أو عدم تفعيلها وكذلك النقابات العمالية وقد تسبب ذلك في حرمان العمال من حقوقهم القانونية والتغاضي عن الكثير من الخروقات لهذه الحقوق.

ضعف الفرص المتاحة للمرأة في المشاركة في سوق العمل، جراء الضوابط الاجتماعية التي تحول دون مساهمتها في اغلب مراكز العمل وبشكل متردي. ويعاني العراق بطالة مزمنة ورثها من تراكمات الماضي واستفحلت في ظل الحكومات المتعاقبة بعد 2003، وحسب احصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن معدلات البطالة في العراق بلغت مليونا و 200 ألف عاطل عن العمل، والرقم اكثر من ذلك, والكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية, وقد ازدادت البطالة بشكل ملحوظ في العراق بعد 2003، ولم تضع كل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 المعالجات والحلول لهذه الظاهرة حيث وقفت عاجزة امامها , بل بالعكس ازدادت معدلاتها. ومما زاد في نسبة البطالة في العراق الإغراق السلعي بسبب دخول كميات كثيرة من السلع والمنتجات المختلفة الرخيصة السعر والتي تنافس المنتجات المحلية حيث عملت على تجميد المصانع والمعامل واغلاقها وتسريح عمالها لعدم قدرة منتجاتها على منافسة البضاعة المستوردة الرخيصة. وتشير التقديرات الى بلوغ البطالة اكثر من 35 %. داخل العراق.

وعليه ووفق مراقبون، ومع نسبة بطالة تصل الى نحو 35% واحباط وفساد يتعايش العراقيون مع أسوأ أنواع الأنظمة الفاسدة ولذلك جاءت الثورة ولذا جاءت المناداة بالإصلاح الشامل.

أ.ي