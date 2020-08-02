كشف حساب.. "جناية" الحكومات الشيعية الفاسدة في العراق.. الفقر يتضاعف ويتفشى 1-3

البنك الدولي: نسبة الفقر في العراق 41% وإيرادات سنوية للنفط لم تقل عن 70 مليار دولار ذهبت في بالوعة الفساد



على مدى 17 سنة من حكم العراق، وبعد سقوط النظام السابق ماذا قدمت الحكومات الشيعية الفاسدة التي حكمت العراق تحت شعارات فضفاضة بدءًا من علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي. كلها للأسف خدمت إيران ودمرت مفاصل الاقتصاد العراقي.

في هذا التقرير نستعرض المآسي التي مر بها العراق على مدى الـ17 سنة الماضية من حكم الميليشيات.

الفقر في العراق. إحدى أكبر مظاهر الفشل والتردي في إدارة بغداد. فبعد حكم العصابة أصبح الفقر مشاعا في العراق وللجميع.

ووفق تقرير لـ"صحيفة "إندبندنت" ،فقد تحدثت عن "حظ العراقيين السيئ" بسبب الأزمات التي تلاحقهم وكان آخرها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وهى أكبر أزمة تواجه العراق وهو ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، وهو يعتمد على عائدات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من النفقات الحكومية. وبناء على الضرر اللاحق بالبلد جراء هذه الأزمات، توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، مارس 2020 الماضي، أن تتضاعف معدلات الفقر بالعراق إلى 40 % من عدد السكان مقارنة بـ20% كانت مسجلة في السنوات الأخيرة.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي قالت: بلا سخارت من المتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 % في 2020، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 40 % في 2020، من المتوقع حدوث انخفاض في الفرص الاقتصادية. وشجعت الدولة في العراق على بناء بيئة صحية مواتية لنمو واسع النطاق وموزع بشكل عادل وخلق فرص عمل، بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين والأمم المتحدة والشركاء الآخرين.

وأرجعت هذه الأزمة الاقتصادية إلى أزمة النفط حيث انخفضت عائدات النفط الشهرية للعراق من 6 إلى 1.4 مليار دولار بين فبراير وأبريل 2020 الماضيين". في نفس السياق، قال تقرير لوزارة التخطيط نشرته في فبراير الماضي، أن نسبة الفقر في البلاد وصلت في عام 2018 إلى 20 %، مشيرة إلى تبابين النسب بين المحافظات، حيث تتجاوز النسبة حاجز الـ 50 % في بعض المحافظات.



ورغم أن نسبة الفقر رجعت من 22 % عام 2014، إلا الأرقام تظهر فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في الحد من هذه المشكلة التي تقلق ملايين العراقيين، حيث لم تنخفض النسبة على مستوى البلاد إلا بشكل طفيف جدا لا يتجاوز 2 % خلال أربع سنوات، فيما لم تكن نسبتها تتجاوز الـ 15 % في 2013.

ويعيش شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ما دفع المواطنين إلى الخروج في تظاهرات شعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين. فالاصلاح الشامل هو المطلوب في العراق.

المأساة أنه قبل انخفاض أسعار النفط بشكل عالمي، كانت الإيرادات السنوية للنفط العراقي تصل الى نحو 70-80 مليار دولار. ورغم ذلك لم تستطع هذه الأموال الهائلة في انتشال العراقيين من أزماتهم والسبب الفساد والسرقة والنهب وتوزيع الأموال على ميليشيات إيران.

وتكشف معلومات البنك الدولي، إلى أن عدد سكان العراق بلغ 38.5 مليون نسمة، وأن خط الفقر محدد بـ3.2 دولار في اليوم. وذكر وزير التخطيط الأسبق سلمان الجميلي في عام 2016 على حسابه في "فيسبوك"، أي قبل 4 سنوات وقبل التدهور الحاد في الأوضاع، أن الفقر في العراق ازداد بنسبة 30 % والبطالة 20 %.

الحكومات الشيعية الفاسدة في العراق دمرت مفاصل البلد، ولا يعقل أن يعاد انتخاب هذه الوجوه وهذه الطبقات الفاسدة من جديد.

أ.ي