العراق في القفص الإيراني.. والانتخابات المبكرة محسومة لإرهابيو الفتح والعصائب وأنصار نوري المالكي

العراقيون رفعوا شعار الاصلاح السياسي برمته وتغيير قوانين الانتخابات وتعديل الدستور



جدد مراقبون دعوتهم لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن يعيد النظر في موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العراق. وقالوا له إن العراق في القفص الإيراني ولا يعقل أن يخرج الوطن من حفرة إلى حفرة أخرى وتتكرر نفس الوجوه. فهناك مطالب بإعادة النظر في الدستور وتغيير قانون الانتخابات، والحث بقوة على ألا تصل البرلمان أي قوة مسلحة فلا يعقل أن يكون مجلس النواب هو الميليشيا الأكبر في البلد ويضم رؤساء الميليشيات من كل الأطياف. وقالوا له إن مسؤوليته أن يعيد الوجوه المدنية الى العراق مرة ثانية ويقضي على الطائفية والمحاصصة.

ماذا سيفعل العراقيون بانتخابات تعيد هادي العامري ونوري المالكي وأنصار قيس الخزعلي أو بالأحرى وجوه أخرى تابعة لهم غير الموجودين الآن.

في نفس السياق، جاء العزف من جانب كل قوة أو ميليشيا على تقديم موعدها، فالحلبوسي يرى بضرورة التبكير والعامري يقول شهر أبريل 2021 بدلا من يونيو 2021. وفي أول تعليق له، قال المجرم نوري المالكي، زعيم ائتلاف "دولة القانون" إن حل البرلمان يعتمد مرحلتين، الأولى الجهات التي لها حق طلب الحل، والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل، ويكون بتصويت المجلس على حل نفسه، مضيفاً: لا صلاحية لأي جهة بحل المجلس من دون موافقته على حل نفسه، وانضم إلى الداعين لاستعجال موعد الانتخابات بالمطالبة بموعد أبكر!



ووصف سليم الجبوري، رئيس البرلمان السابق، الخلافات حول الموعد بأنها "مُخادعة مكشوفة"، قائلاً في تغريدة على “تويتر”: لعلكم تُدركون حجم المأزق الذي وقع به أدعياء الانتخابات المبكرة، فبعدما أعلن رئيس الوزراء عن موعدها بدأت التصريحات التي تبحث عن نقطة خلاف تصرف الجميع عن تحقيق هذا الهدف، فهناك من طرح الانتخابات الأبكر، ومن قال بحل البرلمان، وختم تغريدته بوسم الشعب يدرك ألاعيبكم.



في المقابل، أشارت مصادر مقربة من حكومة الكاظمي إلى أن تصويت البرلمان على المنهاج الحكومي الذي ضم مصطلح الانتخابات المبكرة، يعني الزاماً قانونياً على البرلمان والكاظمي معاً. وأضافت المصادر وفق تقرير لـ "اندبندنت عربية" أن الكاظمي يحاول تطبيق كل التزاماته في إطار منهاج حكومته المُصوَّت عليه من البرلمان، حيث إنه عندما يصل إلى الانتخابات يكون قد فعل كل ما وعد به في المنهاج”، مُبيِّنةً أن “ما دفع الكاظمي إلى إعلان الانتخابات المبكرة هو عدم لمسه جدِّية بعض القوى السياسية في حسم هذا الملف.

وتعتقد بعض المصادر أيضاً أن تلك القوى ستحاول صناعة عراقيل أمام هذا الملف من خلال منع إمرار القانون بصيغته النهائية في البرلمان، مؤكدةً “عزم الكاظمي على توفير كل مستلزمات إجراء الانتخابات في الموعد الذي أعلن عنه، وعلى رأسها توفير الأجواء الآمنة بعيداً عن تأثير السلاح المُنفلت، والمال الفاسد.

وقال الباحث والأكاديمي باسل حسين، إن إعلان الكاظمي عن موعد الانتخابات المبكرة كان بمثابة مفاجأة لجميع الأطراف السياسية ووضعها في مواجهة مع الشارع العراقي. وأضاف باسل حسين، أن المتغيرات الحاصلة بعد ثورة أكتوبر هي التي تدفع الأحزاب المُوالية لإيران لاعتبار الانتخابات المبكرة بمثابة حرب وجود بالنسبة لها، وستعرقل الانتخابات على الرغم من إعلانها عكس ذلك، مشيراً إلى أن خطورة الانتخابات المبكرة بالنسبة لتلك القوى تكمن في أنها قد تُفرز نمطاً جديداً للحكم في العراق يتغلب على رؤية الميليشيات المُوالية لإيران في ترسيخ معالم دولة يتحكمون بها. وبشأن إمكانية أن تحد الانتخابات المبكرة من تصعيد التظاهرات، يبين حسين أن هذا الملف سيسهم إلى حد ما في تقليل زخم التظاهرات؛ لأن الشباب سينشغلون في تنظيم وترتيب أوضاعهم للدخول في المنافسة الانتخابية.

من جانبه اقترح رئيس تحالف الفتح الإرهابي هادي العامري، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة. وقال العامري في بيان مقتضب، نرحبُ بإجراء الانتخابات المبكرة ونعتقدُ أن الوقتَ الأفضل لها هو بداية شهر نيسان ابريل المقبل من العام 2021.

ويرى مراقبون أنه برغم ما يثارعن أن قوى إيران وميليشياتها تخاف الانتخابات القادمة، فالحقيقة الأوضح أنها الأكثر تنظيما على الأرض ومن بيدها المال الفاسد السياسي وهى التي ستصل الى البرلمان مرة ثانية بقواها وعصاباتها ما لم تكن هناك وقفة من البداية أمام هذه العصابات المسلحة ورجالاتها واعاقة تقدمها للانتخابات وتفكيك ميليشياتها.

أ.ي