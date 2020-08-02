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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 02 آب 2020 04:43 م

تركيا تعلق رحلاتها من وإلى العراق لغاية أيلول

الطيران التركي
قررت أنقرة، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق حتى شهر أيلول القادم، بتوصيات من وزارة الصحة التركية.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، في تنويه صدر اليوم، إنها "تود أن تبين للمسافرين بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول القادم" .

وفيما يخص إجراءات السفر للمواطنين العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق، أكدت السلطة أنه "سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".  
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