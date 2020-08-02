النجيفي: الانتخابات القادمة صراع بين المحور الإيراني والرافضين لنفوذه

أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، اليوم الأحد، أن الانتخابات القادمة عبارة عن صراع بين المحور الإيراني والمحور الرافض لنفوذه.
وقال النجيفي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الانتخابات القادمة صراع بين المحور الإيراني والمحور الرافض للنفوذ الإيراني بمختلف توجهاته".
وأضاف: "إما الفساد وحالة اللادولة فما هي إلا نتائج لسياسة المحور الإيراني في بناء دولته ومؤسساته المرتبطة به خارج اطار دولة ودستور جميع العراقيين".
وقال النجيفي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الانتخابات القادمة صراع بين المحور الإيراني والمحور الرافض للنفوذ الإيراني بمختلف توجهاته".
وأضاف: "إما الفساد وحالة اللادولة فما هي إلا نتائج لسياسة المحور الإيراني في بناء دولته ومؤسساته المرتبطة به خارج اطار دولة ودستور جميع العراقيين".