الكمارك تحقق أكثر من 76 مليار دينار خلال الشهر الماضي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن إجمالي ايراداتها المتحققة خلال شهر تموز والذي بلغ أكثر من (٧٦) مليار دينار على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا.



وقالت الهيئة في بيان انها "وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم و وطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للأرتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الأيرادات معززين بذلك خزينة الدولة بمليارات الدنانير يوميا.