بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 02 آب 2020
آخر الأخبار
التعليم العالي تحدد الثاني والعشرين من تشرين الاول .. موعدا لتخرج الناجحين من الدور الاول مصرف الرافدين يطلق رواتب موظفي الصحة في بغداد والمحافظات الكمارك تحقق أكثر من 76 مليار دينار خلال الشهر الماضي فائق الشيخ علي : الذي يدعو لمقاطعة الانتخابات ذيل وعميل وجاسس ايراني العراق يؤكد التزامه بقرارات اوبك بشأن التخفيض 140 سائحاً عراقياً يزورون شرم الشيخ ضمن أولى رحلات "مصر للطيران" قوى سياسيّة ترحّب بالانتخابات المبكرة.. واشتعال سباق سياسي غير مسبوق في العراق المحمداوي يدعو هيئة النزاهة للاسراع بكشف تحقيقاتها في قضية عقود شركة اونا اويل اصطياد "الدبور القاتل" في واشنطن باستخدام الأشعة تحت الحمراء لجنة التحقيق: اكتشفنا أدلة قاطعة تثبت هدر مليارات الدولارات في المنافذ الحدودية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 آب 2020 02:00 م

الكمارك تحقق أكثر من 76 مليار دينار خلال الشهر الماضي

جمارك العراق

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن  إجمالي ايراداتها المتحققة خلال شهر تموز   والذي  بلغ أكثر من (٧٦) مليار  دينار على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع  وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا.


وقالت الهيئة في بيان انها "وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم و وطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للأرتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الأيرادات  معززين بذلك خزينة الدولة بمليارات الدنانير يوميا.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
maxresdefault (6)

التعليم العالي تحدد الثاني والعشرين من تشرين الاول .. موعدا لتخرج الناجحين من الدور الاول 02 آب 2020 02:10 م

مصرف-الرافدين-3

مصرف الرافدين يطلق رواتب موظفي الصحة في بغداد والمحافظات 02 آب 2020 02:01 م

فائق الشيخ علي

فائق الشيخ علي : الذي يدعو لمقاطعة الانتخابات ذيل وعميل وجاسس ايراني 02 آب 2020 01:58 م

أوبك

العراق يؤكد التزامه بقرارات اوبك بشأن التخفيض 02 آب 2020 01:56 م

مصر للطيران

140 سائحاً عراقياً يزورون شرم الشيخ ضمن أولى رحلات "مصر للطيران" 02 آب 2020 01:50 م

جمال-المحمداوي-1-810x463

المحمداوي يدعو هيئة النزاهة للاسراع بكشف تحقيقاتها في قضية عقود شركة اونا اويل 02 آب 2020 01:40 م

منفذ

لجنة التحقيق: اكتشفنا أدلة قاطعة تثبت هدر مليارات الدولارات في المنافذ الحدودية 02 آب 2020 01:28 م

كريم المحمداوي

نائب : المؤسسات الامنية بحاجة لمتابعة افرادها وتدريبهم على التعامل الانساني 02 آب 2020 01:26 م

التعليقات