العراق يؤكد التزامه بقرارات اوبك بشأن التخفيض

اكدت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، ، أن العراق ملتزم بقرارات اوبك بشأن التخفيض.



وقال مدير الشركة علاء الياسري ، إن "العراق ملتزم بما اتفق عليه مع دول اوبك والدول المؤتلفة معها.



وأضاف الياسري أن "التزام العراق العالي الذي سجل لحزيران الماضي وتموز وما هو مخطط لاب الحالي هو خير دليل على ان وزارة النفط رغم التحديات الكبيرة ماضية بتحقيق أعلى التزام بتخفيض الانتاج.



وأشار الياسري إلى أن "الالتزام من شأنه أن يعيد التوازن في السوق النفطي ويضع الاسعار مجدداً بقيمها العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وهذا الهدف سيلقي بظلاله الايجابية تدريجياً على عائدات البلد المالية من مصدر موازنته المالية الاساسي وهو النفط.



وكان مسح أجرته رويترز في 31 تموز الماضي أشار إلى أن إنتاج العراق من النفط ارتفع في تموز/يوليو الجاري، رغم تعهد بغداد بخفض الإمدادات التزاماً باتفاق مجموعة "أوبك+" لدعم الأسعار.



وكانت أوبك+ اتفقت على تخفيض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ ايار، بما يعادل 10% من الإمدادات العالمية بعد أن ألغى فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي.