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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 آب 2020 01:40 م

المحمداوي يدعو هيئة النزاهة للاسراع بكشف تحقيقاتها في قضية عقود شركة اونا اويل

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دعا عضو  لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي  ، هيئة النزاهة للاسراع في كشفِ مصير التحقيقات بقضية عقود شركـة / اونا اويل /، بعد ان قضت محكمة في لندن  بسجن مدير سابق للشركة أثلاث سنوات.


وقال المحمداوي  في بيان ان هيئة النزاهة منذ اكثر من (٤) سنوات ، وهي تعلن عن استمرارها بالتحقيق بتورط عدد من المسؤولين العراقيين بما يعرف بقضية عقود شركة اونا اويل ، لكنها إلى الآن لم تعلن عن نتائج إيجابية في كشف المتورطين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

واضاف المحمداوي ، ان " تحقيقات المحاكم البريطانية في لندن تصدر أحكاما على متورطين اجانب في تقديم الرشاوي تتعلق بكبار المسؤولين في وزارة النفط العراقية، ولكن إلى الآن لم  تكشف هيئة النزاهة  عن مصير تحقيقاتها وهل وصلت إلى مراحل الحسم  "، مؤكدا ضرورة الاسراع في إنجاز التحقيقات والتحلي بالشجاعة اللازمة لتنفيذ عملها ، للقضاء على آفة الفساد وارجاع أموال العراق المسلوبة وإحالة المتورطين إلى المحاكم المختصة.

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