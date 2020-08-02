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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 02 آب 2020 01:28 م

لجنة التحقيق: اكتشفنا أدلة قاطعة تثبت هدر مليارات الدولارات في المنافذ الحدودية

منفذ


اكدت اللجنة التحقيقية المصغرة والمكلفة بالتحقيق في المنافذ الحدودية، ، أن نتائج تحقيق هدر المال في المنافذ ستعلن بتقرير تفصيلي.


وقال عضو اللجنة المالية، رئيس اللجنة التحقيقية للمنافذ الحدودية ناجي السعيدي في تصريح  صحفي، إن "اللجنة التحقيقية في المنافذ الحدودية وصلت بالتحقيق إلى نسبة 80%، وستكمل عملها بعد عيد الأضحى.


وأشار السعيدي، إلى أن "النتائج التي تم التوصل إليها وبالأدلة القاطعة، حددت مكامن الفساد والخطر وهدر مليارات الدولارات في السنوات السابقة"، مبيناً أن "النتائج سيعلن عنها في تقرير تفصيلي يتضمن أدق التفاصيل.


وتابع أن "السيطرة على المنافذ الحدودية ستحقق هدفين، أولهما رفد الموازنة العامة بإيرادات تخلصها من العجز، وثانيا سيتطور المنتج المحلي الموجود.

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