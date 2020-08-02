نائب : المؤسسات الامنية بحاجة لمتابعة افرادها وتدريبهم على التعامل الانساني

طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم المحمداوي الاجهزة الامنية بفتح تحقيق سريع مع الجهات التي اعتدت على مواطن عراقي بطريقة سيئة، كما ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة المعتدين حسب القوانين العسكرية.



وانتقد المحمداوي، هذا العمل البعيد عن المهنية والانضباط العسكري من سوء تعامل مع مواطن عراقي له كافة الحقوق، مبينا ان" هذا العمل لا يمثل اخلاق ومهنية افراد الاجهزة الامنية البطلة ، انما عمل سيئ من قبل بعض العناصر غير المنضبطة " .



ودعا ، في تصريح صحفي ، الى وضع حد لمثل هذه التصرفات وبذل جهد اكبر من قبل المؤسسات الامنية لمتابعة افرادها وتدريبهم على التعامل الانساني مع افراد المجتمع اثناء تنفيذ الواجبات.



