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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 02 آب 2020 01:26 م

مؤشر كورونا يقترب من حاجز 18 مليون إصابة حول العالم

كورونا
أظهر أحدث إحصاء لرويترز، اليوم الأحد، أن أكثر من 17.85 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 683767 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر(كانون الأول) عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 154922 حالة وفاة، و4 ملايين و637544 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 93563 حالة وفاة ومليوني و707877 حالة إصابة.

فيما جاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 36511 حالة وفاة ومليون و695988 حالة إصابة، وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 14058 حالة وفاة و845443 حالة إصابة.
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