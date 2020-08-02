بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 02 آب 2020
آخر الأخبار
التعليم العالي تحدد الثاني والعشرين من تشرين الاول .. موعدا لتخرج الناجحين من الدور الاول مصرف الرافدين يطلق رواتب موظفي الصحة في بغداد والمحافظات الكمارك تحقق أكثر من 76 مليار دينار خلال الشهر الماضي فائق الشيخ علي : الذي يدعو لمقاطعة الانتخابات ذيل وعميل وجاسس ايراني العراق يؤكد التزامه بقرارات اوبك بشأن التخفيض 140 سائحاً عراقياً يزورون شرم الشيخ ضمن أولى رحلات "مصر للطيران" قوى سياسيّة ترحّب بالانتخابات المبكرة.. واشتعال سباق سياسي غير مسبوق في العراق المحمداوي يدعو هيئة النزاهة للاسراع بكشف تحقيقاتها في قضية عقود شركة اونا اويل اصطياد "الدبور القاتل" في واشنطن باستخدام الأشعة تحت الحمراء لجنة التحقيق: اكتشفنا أدلة قاطعة تثبت هدر مليارات الدولارات في المنافذ الحدودية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 02 آب 2020 01:20 م

بابل تفرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع

حظر التجوال في ذي قار
قررت خلية الأزمة في محافظة بابل، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة اعتباراَ من اليوم الأحد.

وذكر بيان عن الخلية، أنه "بناء على طلب مدير صحة بابل ومراجعة الموقف الوبائي في المحافظة وتماشيا مع قرارات خلية الأزمة المركزية وبسبب ازدياد اعداد الاصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، قررت خلية الأزمة ما يلي:

-فرض حظر التجوال الشامل في بابل اعتبارا من اليوم الأحد المصادف 2 آب ولمدة أسبوع.

-يستثنى من ذلك الكوادر الصحية والكوادر البلدية وعجلات نقل المخضرات والمواد الغذائية.

-بالنسبة للأخوة الصحفيين فيتم التنسيق مع المكتب الإعلامي وممثل خلية الأزمة حصرا لتسهيل انجازهم لأعمالهم وتقاريرهم.

-بقاء محال الخضار والمواد الغذائية داخل الأحياء لغاية س ٣ ظهرا.

-غلق العيادات الطبية وكافة المولات التجارية.

-بقاء عمل الصيدليات.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حظر التجوال في ذي قار

بابل تفرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع 02 آب 2020 01:21 م

كورونا في العراق

الصحة تلمح إلى زيادة عدد الإصابات بكورونا بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية في أيام العيد 02 آب 2020 11:52 ص

الكهرباء

وزارة الكهرباء تتوقع الانتهاء من الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج خلال مدة أقصاها 14 شهراً 02 آب 2020 11:48 ص

الذهب

كورونا يقود لارتفاع كبير في أسعار الذهب والفضة 01 آب 2020 03:37 م

هزة أرضية

هزة أرضية بقوة 3،7 درجة تضرب السليمانية 01 آب 2020 01:57 م

سيدة تنتحر

انتحار امرأة بإطلاق النار على نفسها داخل دارها في بغداد 01 آب 2020 01:47 م

safe_image

الصحة: زيادة الإصابات بكورونا جرس انذار 01 آب 2020 12:48 م

دائرة-صحة-ديالى

محافظة عراقية تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة 01 آب 2020 12:12 م

التعليقات