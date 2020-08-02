بابل تفرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع

قررت خلية الأزمة في محافظة بابل، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة اعتباراَ من اليوم الأحد.



وذكر بيان عن الخلية، أنه "بناء على طلب مدير صحة بابل ومراجعة الموقف الوبائي في المحافظة وتماشيا مع قرارات خلية الأزمة المركزية وبسبب ازدياد اعداد الاصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، قررت خلية الأزمة ما يلي:



-فرض حظر التجوال الشامل في بابل اعتبارا من اليوم الأحد المصادف 2 آب ولمدة أسبوع.



-يستثنى من ذلك الكوادر الصحية والكوادر البلدية وعجلات نقل المخضرات والمواد الغذائية.



-بالنسبة للأخوة الصحفيين فيتم التنسيق مع المكتب الإعلامي وممثل خلية الأزمة حصرا لتسهيل انجازهم لأعمالهم وتقاريرهم.



-بقاء محال الخضار والمواد الغذائية داخل الأحياء لغاية س ٣ ظهرا.



-غلق العيادات الطبية وكافة المولات التجارية.



-بقاء عمل الصيدليات.