الداخلية: احالة قائد قوات حفظ القانون الى الامرة والمباشرة باجراءات القبض على مرتكبي الاعتداء على المواطن

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باحالة قائد قوات حفظ القانون الى الامرة واعادة النظر بهذا التشكيل ، المفترض انه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الانسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية .



واعلنت وزارة الداخلية نتائج التحقيقات الاولية الخاصة بحادثة الاعتداء على احد المواطنين من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون ، التي توصلت لها اللجنة التحقيقية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي امر بتحقيق فوري ودقيق ..



واوضحت الوزارة في بيان صحفي :" ان المعطيات التحقيقية بينت ان الشخص الذي ظهر في الفديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق احكام المادة ٤٤٦ ق . ع بتاريخ ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠ لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة "، مشيرة الى ان " حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرين يوما من تاريخ توقيفه ".



واضافت انه :" تم تدوين افادة المواطن موضوع بحث الفقرة(١) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الاخلاقي وغير المهني، و تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل باجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ".



واكدت الوزارة ان " رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجـه باحالة قائد قوات حفظ القانون الى الامرة واعادة النظر بهذا التشكيل ، المفترض انه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الانسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية ، وان يكون مظلة يحتمي تحت ظلها ابناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الاهداف ، لا ان يكون هو نفسه اداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الامنية المشرف بصلة وتسيىء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دماءهم رخيصة في سبيل امن واستقرار المواطن العراقي الكريم.