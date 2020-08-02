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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 02 آب 2020 12:29 م

كوريا الجنوبية تعلن إصابة العشرات من عمالها العائدين من العراق بكورونا

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كشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن 31 من أصل 72 عاملا كوريا جنوبيا، عادوا من العراق، يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن 17 عاملا قبل صعودهم الطائرة، الجمعة، كانوا يعانون من أعراض كورونا، غير أن عددهم ارتفع إلى 31 عاملا في أعقاب وصولهم إلى البلاد.

وأفادت السلطات، بأن جميع الكوريين الجنوبيين صعدوا الطائرة بعد أن اتخذوا إجراءات أساسية مع ارتداء كمامات الوجه.

وخضع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كورونا، لاختبارات كورونا في المطار، بينما سيخضع الأشخاص الذين لا يعانون من أي أعراض، للاختبارات بعد الانتقال إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وعاد 72 عاملا كوريا جنوبيا عبر طائرة مستأجرة من العراق إلى كوريا الجنوبية صباح الجمعة.

وسبق أن أجلت الحكومة الكورية الجنوبية عبر طائرتين عسكريتين 293 عاملا كوريا جنوبيا من العراق في الـ 24 من الشهر الحالي، وتم تأكيد إصابة 77 عاملا منهم بفيروس كورونا.

ويعاني العراق الذي أجرى نحو نصف مليون فحص طبي منذ منتصف مارس، من نقص حاد على مستوى الأطباء والمستشفيات والأدوية.

وفي آخر إحصائيات قدمتها وزارة الصحة العراقية، ونقلتها وسائل إعلام محلية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورنا حتى الأربعاء 126704، بينما وصل عدد الوفيات 4805.

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