الداخلية: تشكيل لجنة عليا لمعرفة ملابسات الاعتداء على الفتى المتظاهر

أعلنت وزارة الداخلية،، تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير مكافحة بغداد لمعرفة ملابسات الاعتداء على احد المواطنين ومحاسبة المسيئين.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن بيان، إنه " بناءا على الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمن من تصرفات ترفضه وزارة الداخلية رفضا قاطعا، سواء كان في الكلمات المستخدمة او طريقة التعامل مع المواطن، أمر وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير مكافحة بغداد بشأنه.

وأضاف، اللجنة التحقيقية باشرت عملها لمعرفة ملابسات الاعتداء ومحاسبة المسيئين وممن قام بهذا الفعل مهما كانت الظروف، على امل ان تخرج نتائج اللجنة بالسرعة الممكنة.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد وجّه في وقت سابق من اليوم السبت، بالتحقيق الفوري بحادثة الاعتداء على أحد المواطنين.



