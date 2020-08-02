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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 02 آب 2020 11:52 ص

الصحة تلمح إلى زيادة عدد الإصابات بكورونا بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية في أيام العيد

كورونا في العراق
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أنها سجلت حالات عدم التزام من المواطنين بإجراءات الوقاية، في ايام العيد.

وقالت الوزارة في بيان،  " سبق وأن أصدرنا بيانا قبل يومين لحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات العشائرية والاجتماعية والدينية حفاظًا على سلامتهم ولمنع انتشار الفايروس ولتقليل الاصابات".

واضافت  الوزارة، ان دورها هو تقديم الخدمات الوقائية وبضمنها التوعية الصحية والعلاجية ، وان انتشار الفايروس بنسبة كبيرة جدا بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات التي تصدرها ،  وهي مستقاة من تعليمات منظمة الصحة العالمية وكذلك عدم تطبيق الاجراءات القانونية بحق المخالفين ، ادى الى التمادي في عدم الالتزام بهذه التوصيات.

وتابعت :" من  خلال متابعتنا اليومية لاحظنا ان اغلب المواطنين غير ملتزمين بهذه التعليمات وذلك من خلال التجمعات والتواصل بين العوائل لتبادل التهاني بمناسبة العيد وكذلك اقامة الولائم والتجمعات المختلفة ، مما ينذر بزيادة عدد الاصابات نتيجة لعدم الاكتراث للتعليمات الصادرة من الوزارة"، مهيبة بالمواطنين والجهات المعنية وخلايا الازمة في المحافظات القيام بدورهم وتشديد الاجراءات للحد من انتشار الاصابات.
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