وزارة الكهرباء تتوقع الانتهاء من الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج خلال مدة أقصاها 14 شهراً

توقعت وزارة الكهرباء، الانتهاء من الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج خلال مدة أقصاها 14 شهراً، معتبرة بأن العراق قد يتحول فيما بعد إلى ممر لنقل الطاقة لأوروبا وآسيا.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "العراق سيكون بلدا ممررا للطاقة (ترانزيت) في حال أرادت دول الخليج مستقبلا تصدير الطاقة الى شرق اوربا واسيا بعد الانتهاء من عملية الربط الشبكة الكهربائية مع دول الخليج العربي.



واضاف ان "هذه الخطوة ستعود بالفائدة الاقتصادية على العراق من ايرادات مالية.



واشار الى ان "جانحة كورونا ونزول اسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي قد أخر جملة من المشاريع والمهمات المنوطة بدول الخليج لإكمال عملية ربط الشبكة"، متوقعا "الانتهاء من العمل بسقف زمني من 12 الى 14 شهرا.



ولفت موسى الى انه "بانتهاء الربط سيحصل العراق على 500 ميغاواط كمرحلة اولى، والتي من شانها أن تخلق وثوقية واستقرارية للشبكة الوطنية"، مؤكدا ان "الاسعار التي سيشتري بها هي اسعار مدعومة.



وكان العراق قد وقع عام 2017 اتفاقا مع دول الخليج لربط الشبكة والذي بموجبه يستورد العراق الطاقة الكهربائية من هذه الدول.