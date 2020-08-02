عالية نصيف: التداخلات الإدارية تمثل تحدياً كبيرا للانتخابات المبكرة

أكدت النائبة عالية نصيف، أن التداخلات الإدارية تمثل تحدياً كبيرا للانتخابات المبكرة.



وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن "قيام رئيس مجلس الوزراء بتحديد موعد للانتخابات المبكرة هو جزء من الالتزام بالبرنامج الحكومي بهدف الوصول إلى مخرجات سياسية صحيحة"، مشيرة إلى أن "تحديد الموعد المبكر هو مقدمة، لتكون مخرجات العملية الانتخابية صحيحة".



وأوضحت أنه "يجب أن يكون القانون ضامناً لحرية الانتخاب والترشيح، وكذلك ضامن الفرص للأفراد والقوى السياسية"، مبينة أن "الاتفاق على دوائر انتخابية متعددة ،لا بد ان يرافقه حلّ لمشكلة التداخل بين الحدود الادارية للمحافظات".



وتابعت :" ان اغلب البيوت غير مرقمة، وغير معروفة الحدود الادارية لأي منطقة في داخل المحافظة الواحدة، وهذا تحد كبير داخل المحافظات".