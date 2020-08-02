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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 02 آب 2020 11:40 ص

حزب الحل: كشف الجناة المعتدين على الطفل المتظاهر لا يقل أهمية عن كشف قتلة المتظاهرين

جمال الكربولي
أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، أن كشف الجناة المعتدين على الطفل المتظاهر لا يقل أهمية عن كشف قتلة المتظاهرين.

وذكر الكربولي في تغريدة بـ " تويتر"، أن "كشف الجناة الذين اعتدوا على الطفل المتظاهر بالطريقة المشينة التي فضحت مستواهم الاخلاقي الضحل ،لا يقل اهمية عن كشف المنتسبين الذين قتلوا المتظاهرين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فديو يظهر عدد من منتسبي الاجهزة الامنية وهم يعتدون بالضرب والكلام الجارح على طفل بعد ان جردوه من ملابسه.
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