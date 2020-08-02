الشمري: تحديد الكاظمي موعد الانتخابات المبكرة خطوة مهمة لتنفيذ الوعود والالتزامات

عد عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون" سلام الشمري تحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعدا محددا لإجراء الانتخابات المبكرة ..خطوة مهمة لتنفيذ الوعود والالتزامات.



وقال الشمري في بيان، "إن الانتخابات المبكرة مطلب رئيس لدعاة الإصلاح والتغيير ، وعلى رأسهم السيد مقتدى الصدر ، وهو التعبير الحقيقي عن تحقيق مطالب التظاهرات السلمية".



وأضاف" أن البرلمان مطالب بتنفيذ التزاماته تجاه هذه الخطوة ، بإكمال قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية ، و يجب ان يتم ذلك بجلسة قريبة ".



وتابع :"على الحكومة البدء بمفاتحة الجهات المعنية الداخلية والدولية ، من اجل تهيئة مراقبين محليين ودوليين لمراقبة الانتخابات التي يأمل الجميع ان تكون بمشاركة واسعة ".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد في كلمة متلفزة امس الاول ، السادس من شهر حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.

