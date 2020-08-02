الجبوري: التعجيل بعودة النازحين وكشف مصير المغيبين والمعتقلين ركنا أساسيا في ضمان نجاح الانتخابات

اعتبر الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية الدكتور أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن"، التعجيل بعودة النازحين وكشف مصير المغيبين والمعتقلين ركنا أساسيا في ضمان نجاح الانتخابات داعيا إلى أن "يكون صوت الناخب هو معيار الشرعية المقبلة للمتنافسين السياسيين".



وقال أبو مازن في بيان "نرحب بقرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديد حزيران المقبل موعدا للانتخابات المبكرة، بما يمثله ذلك من احترام لمطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، و أيضا لترسيخ مصداقية العملية السياسية".



وأضاف أن "نجاح هذه الانتخابات في تحقيق أهدافها الوطنية تستدعي انهاء فوضى السلاح تحت أي مسمى، وتحرير مفوضية الانتخابات من هيمنة بعض الأحزاب و اقرار قانون الانتخابات الضامن لتمثيل المحافظات بشكل عادل يحترم خصوصية وهوية كل واحدة منها، واعتماد النظام البايومتري لمنع استنساخ التزوير".



