المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الكاظمي .. وفق شروط

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقالت المفوضية في بيان، إنها تابعت كلمة رئيس الوزراء بشأن تحديد موعد للانتخابات المبكرة هو يوم ٦ حزيران ٢٠٢١ ، وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات "الأبكر" من الموعد الذي طالب به رئيس الوزراء.



وأضافت المفوضية : "انطلاقا من مسؤوليتنا امام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبإشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن ، تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء في حال توفرت الشروط التالية:



أولا: ان يقوم مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات.



ثانيا: أن يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للماده ٣ من الامر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.



ثالثا: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية ، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.



وطلبت المفوضية من رئيس الحكومة تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية ،المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات اللازمة لحلها .



رابعا: تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية".



واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التزامها الكامل، بعد تنفيذ ما ورد آنفاً ، بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل اخلاص وتفان. وعاهدت ابناء الشعب على وضع اصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والاخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الانظمة الديمقراطية".