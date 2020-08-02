حقوق الإنسان النيابية تطالب الكاظمي بإقالة الضباط المسؤولين عن ساحات التظاهرات

طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية النائبة يسرى رجب، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة الضباط المسؤولين عن ساحات التظاهر التي شهدت اعتداءات سافرة على المتظاهرين السلميين.



وقالت رجب في بيان، إن "ما جرى من اعتداءات مهينة لكرامة الانسان ويندى لها جبين الانسانية على متظاهرين سلميين ، يشكل انتهاكا صارخا للدستور الذي كفل حقوق الانسان في العراق وضمن حرية وحق التظاهر السلمي"، مشددة على :" ان ذلك يستدعي مراجعة واعادة تأهيل القوات الامنية وفق مبادئ حقوق الانسان وضرورة احترامها ، ويتوجب محاسبة المعتدين والمقصرين من اجل منع اي انتهاكات جديدة".



وأوضحت رجب، أن "هناك اعتداءات لفظية بالسب والشتم والمس بشرف المتظاهرين، مما يشكل اهانة للمرأة العراقية بشكل عام ،وهذا يؤكد ان من امن العقوبة اساء الادب"، مطالبة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالضرب بيد من حديد لكل من يقوم بانتهاك حقوق الانسان في البلاد وجعله عبرة لمن اعتبر من اجل بدء مرحلة جديدة من ضمان حياة كريمة تصان فيها حقوق الانسان وكرامة الشعب العراقي الذي يتعرض م لانتهاكات من عناصر محسوبة على القوات العراقية".



وشددت على "ضرورة إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية والتعامل مع المسيئين وفق المحاكم العسكرية والأمنية ، واختيار العناصر الجيدة وخصوصا القوات المكلفة بحماية ساحات التظاهرات"، داعية وزيري الداخلية والدفاع إلى إعداد دورات تدريبية لقواتهما وتثقيفهم بمبادئ حقوق الانسان، لا سيما ان العراق تقع على عاتقه التزامات دولية بهذا الشأن من اجل محاسبة المتجاوزين وبناء قوات مهنية للحد من الاعتداءات التي شهدها العراق من قبل عناصر امنية تلطخت ايديها بدماء وكرامة المواطنين العراقيين".



وأكدت أنه :" سيكون لنا موقف باستجواب الوزراء الامنيين ومساءلتهم عن حدوث هذه الاعتداءات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوثها".