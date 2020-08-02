الكاظمي يأمر بالتحقيق في حادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بالتحقيق في حادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين.



وقال ملا طلال في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر بالتحقيق، فورًا، بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين، التي أنتشرت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي".