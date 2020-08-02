الكاظمي يأمر بالتحقيق في حادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بالتحقيق في حادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين.
وقال ملا طلال في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر بالتحقيق، فورًا، بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين، التي أنتشرت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي".
وقال ملا طلال في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر بالتحقيق، فورًا، بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين، التي أنتشرت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي".