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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 02 آب 2020 10:39 ص

التميمي يكشف عن العقوبات القانونية بحق العناصر الأمنية التي اعتدت على الفتى المتظاهر في بغداد

علي التميمي

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، عن العقوبات القانونية بحق أفراد العناصر الأمنية التي اعتدت على الفتى المتظاهر في بغداد.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن " حق التظاهر متاح للجميع وفق المادة ٣٨ دستور والأجهزة الأمنية ملزمة بحفظ الأمن ومنع اي اعتداء على المتظاهرين وايضا حق التظاهر محمي وفق ميثاق العهد الدولي المادة ٢٠ وايضا الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة ١٩..ومخالفة ذاك يضع الدولة أمام مسؤولية دولية لمخالفة هذه الاتفاقيات".

وأضاف أن "قانون العقوبات العراقي عاقب على الاعتداء والإيذاء والضرب الذي يؤدي إلى عاهه بعقوبات تصل إلى السجن ١٥ سنه اذا نشأ عن الاعتداء عاهة مستديمة اوجنون أو ضرر نفسي ..كما نصت المواد ٤١٢ من قانون العقوبات". ..

وتابع: أن " المواد ٤١٣ إلى ٤١٦ من قانون العقوبات العراقي تعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات اذا أدى الاعتداء إلى أضرار وإصابات واذا حصل على حدث ومن مجموعة أشخاص واذا استخدمت الات جارحة وان مثل هذه الجرائم تحتاج إلى الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أهداف العقوبة الجنائية".

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