سقوط الكاظمي.. ميليشيا قوات حفظ القانون الإيرانية تُهين متظاهرا عراقيًا وتعذبه وتسأله عن والدته

ميليشا قوات حفظ القانون أسسها فالح الفياض الإرهابي الإيراني وهى التي قتلت المتظاهرين في ساحة التحرير الأسبوع الماضي

ضاعت الكرامة في عهد الكاظمي، تجرأت ميليشيات إيران الإرهابية بأكثر مما هو متصور. يبدو أن العبادي وعادل عبد المهدي كان ايرانيين ولكنهما أقوياء في مواجهة هذه العصابات القذرة.

آخر الجرائم قيام قوات حفظ القانون، وهى ميليشيا ايرانية إرهابية شكلها فالح الفياض، وهو موجود في جهاز الامن الوطني، تقبض على مراهقا عراقيا وتضربه وتعذبه وتستجوبه عن والدته وتسألة أسئلة محرجة ومهينة.

نشطاء انتفضوا على مواقع التواصل بعد بث الفيديو وطالبوا بحساب عسير للشخصيات، التي عذبت الصبي والانتقام لكرامة العراقيين كلهم من ميليشيا إيران.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أمر بالتحقيق الفوري في حادثة الاعتداء على أحد المواطنين وإهانته. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد انتشار مقطع فيديو لمجموعة ترتدي الزي العسكري، وهي تقوم بالاعتداء على متظاهر يبدو أنه في سن المراهقة.

ونقلت وكالة الأنباء، عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قوله: إن ”مصطفى الكاظمي وجّه الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل؛ لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة التي لن تمر دون عقاب بحق مرتكبيها. وأوضح يحيى رسول أن الكاظمي وجّه بمعرفة تاريخ وقوع هذا الاعتداء وتحديد مكانه.



وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على نطاق واسع في العراق، أظهر عددا من الأشخاص الذين يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بمراهق وهو عارٍ تماماً ويجلس القرفصاء. وأجبر هؤلاء المنتسبين، الشاب على الحديث عن تفاصيل جسم والدته، وقالوا له إنهم سيمارسون الجنس معها، وفيما امتنع الشاب عن الإجابة على الأسئلة المهينة، تلقى ضربات أجبرته على الحديث عن التفاصيل التي طلبوها، ليقوم أحدهم بعد ذلك، بحلاقة شعر الشاب، باستخدام آلة حادة، واتهامه بأنه ألقى عليهم زجاجات حارقة، وهو ما كان ينفيه بتوسّل! وفور نشر المقطع المرئي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وتوالت رسائل وبيانات التنديد والاستنكار، وهو ما أجبر السلطات على التعاطي مع الواقعة، وفتح تحقيقات عاجلة، فضلاً عن إحالة قائد قوات حفظ القانون إلى دائرة الإمرة.

وطالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وزارة الداخلية، بفتح تحقيق عاجل عقب نشر المقطع المرئي للشاب المتظاهر.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان: نطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في الفيديو البشع المنتشر حول التجاوز على المتظاهر بالأساليب اللاإنسانية والألفاظ اللاأخلاقية، الألفاظ المستخدمة من قبلهم تدل أنهم بحاجة الى دروس في الأخلاق قبل أي شيء آخر. وأضاف من بشاعة المقطع لم أتمكن من نشر الفيديو. وتساءل ناشطون عراقيون، ومدوّنون، وفق تقرير "ارم نيوز، عن طبيعة التدريبات والدورات والمبادئ التي يتلقاها عناصر وزارة الداخلية، بعد هذا الاعتداء الجماعي على المتظاهر، مطالبين بإعادة النظر في هذه القوة التي تشكلت في الأساس لردع الاحتجاجات الشعبية.

وفي أول تعليق لهذه القوة، قالت في بيان،: نود أن نبين لجميع المواطنين الكرام أن الواجب الرئيسي لقيادتنا يتمثل بحماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ القانون وأن اي تصرف بفعل سئ يصدر من تصرف شخصي من قبل أي شخص يثبت أدانته لا يمس هذه القيادة ولا أبطال وزارة الداخلية كافة. وقال التميمي في إيضاح، إن ”حق التظاهر متاح للجميع وفق المادة ٣٨ دستور والأجهزة الأمنية ملزمة بحفظ الأمن ومنع أي اعتداء على المتظاهرين وأيضاً حق التظاهر محمي وفق ميثاق العهد الدولي المادة ٢٠، وأيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (١٩)، ومخالفة ذاك يضع الدولة أمام مسؤولية دولية لمخالفة هذه الاتفاقيات. وهذه القوة، هي ذاتها التي تورطت بقتل متظاهرين اثنين، فجر الإثنين الماضي، حيث كشفت اللجنة التحقيقية أسماء ضابطين ومنتسب اعترفوا باستخدام الرصاص المعدني ضد المتظاهرين.

خبراء طالبوا الكاظمي بقوة أكبر ضد ميليشيات إيران وإلا ضاع حكمه كله.