المسكوت عنه في حوار فالح الفياض مع ميادين حزب الله.. كتائب إقليمية للحشد الشعبي الإرهابي وعلاقات مع دول الجوار

جيروزاليم بوست: ما قاله الفياض خطير ويفضح أدوار الميليشيا الإجرامية



عندما تقرأ حوار فالح الفياض، في صحيفة الميادين اللبنانية التابعة لمليشيا حزب الله أو المقربة منها لن تفهم شيئا. لأن الكلمات الخبيثة والمفاجأت الإرهابية تم تغليفها بلغة فضفاضة وعبارات تغليف أضاعت معانيها الحقيقية ضمن "فقه التقية" الذي يتبعه هؤلاء الأشرار.

لكن صحيفة جيروزاليم بوست، استطاعت أن تخرج المسكوت عنه من الحوار، وتترجمه لقرائها. فما قاله الفياض خطير فعلا وينم عن تحول ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي لدولة فوق الدولة ويفضح علاقاتها بميليشيا حزب الله في لبنان، ويكشف عن الكتائب الاقليمية التي تشكلت داخل الحزب للتدخل في دول الجوار والعلاقات السياسية التي ينسجها الحشد الإرهابي باسمه وتتخطى الدولة العراقية بالكامل.

جيروزاليم بوست، وصفت "فياض" بالمستشار السابق للأمن القومي في العراق، الذي لعب دورًا رئيسيًا في العلاقات مع نظام الأسد البعثي في سوريا منذ عام 2011 ، وأصبح منذ ذلك الحين الشخصية الرئيسية التي تدير مجموعة ضخمة من الميليشيات الموالية لإيران والتي تم جمعها معًا في 2014 لمحاربة داعش الارهابي. ومن بين الجماعات الارهابية منظمة بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحركة حزب الله النجباء. بصفته رئيس وحدة الحشد الشعبي الطائفي ، من المحتمل أن يوحد أهم الوحدات شبه العسكرية المرتبطة بإيران ، مع حكومة بغداد وأيضًا بالأحزاب السياسية المرتبطة بالميليشيات. هدفه هو التأكد من اندماج وحدة إدارة المشروع بشكل كامل كقوة رسمية في النظام العراقي ومواصلة لعب دور أكبر في السيطرة على العراق!

لا يقوم فالح الفياض، بإجراء مقابلات كبيرة في كثير من الأحيان ، لذا فإن تعليقاته هذا الأسبوع ذات أهمية.



كانت النقطة الرئيسية، وفق صحيفة جيروزاليم بوست، لفياض عند التحدث إلى الميادين، هي التأكيد على أن وحدة الحشد الشعبي الارهابي لعبت دورًا رئيسيًا في هزيمة داعش. وزعم أن هناك اليوم في العراق البعض الذين يريدون تقليص دور الحشد وميليشياته. الجماعات المرتبطة بوحدة الحشد الشعبي متهمة بقتل المتظاهرين ، وإدارة السجون السرية ، وامتلاك مخازن الأسلحة الخاصة بهم ، والسيطرة على التهريب على الحدود، وتهريب الصواريخ البالستية الإيرانية، وتهديد الأجانب، والاختطاف ، والفساد ، والتطهير العرقي، ومضايقة الأقليات المسيحية في سهول نينوى وعمليات القتل خارج نطاق القانون، وإطلاق الصواريخ بشكل غير قانوني على القوات الأمريكية. حاولت قوات مكافحة الإرهاب العراقية اعتقال عدد من أعضاء الحشد الشعبي الارهابي في يونيو الماضي، لكن تم الإفراج عنهم، وأحرق الأعضاء صورة رئيس الوزراء الكاظمي.

يقول الفياض، إن ميليشيات الحشد الشعبي الارهابي تسعى لمزيد من الاندماج في النظام العراقي، وأن أي شخص يعارضها يريد إضعاف العراق وجعل العراق يخضع لمطالب أمريكا!



وكشف أنه يوجد داخل وحدة الحشد الشعبي كتائب إقليمية مرتبطة بمختلف الأضرحة المقدسة. وقد أرادت هذه الجماعات، الموالية غالبًا لـ"السيستاني" في العراق ، أن تكون تحت سيطرة وزارة الدفاع. وقال فياض إنه يتفهم هذه المشكلة ويعمل على البيروقراطية لإصلاحها. وتحدث باسم الدولة وقال إن العلاقات العراقية السورية تاريخية وهامة. وقال أيضا إن العلاقات العراقية الإيرانية في تزايد لأنهما يشتركان في مصالح مشتركة!!



وكشفت جيروزاليم بوست، أن العديد من الميليشيات الموجودة داخل الحشد الشعبي الإرهابي متحالفة أيضًا مع حزب الله في لبنان. على سبيل المثال ، سافر قيس الخزعلي من عصائب أهل الحق إلى جنوب لبنان في عام 2017 للنظر في إسرائيل وتقديم الدعم لحزب الله. أرسل حزب الله مسؤولاً إلى العراق أيضاً لمساعدة الحشد الشعبي. وأصبحت الميليشيات الآن عنصرا رئيسيا في دور إيران في المنطقة من خلال فيلق الحرس الثوري. قاتلت بعض وحداتها في سوريا، قامت بتهريب ذخائر إيرانية عبر سوريا إلى حزب الله. في صيف عام 2018.

الأخطر في تصريحات الإرهابي فالح الفياض، هو حديثه عن الكتائب الإقليمية للحشد الإرهابي والعلاقات التي يقوم بنسجها مع دول الجوار.

هذه مهداة للكاظمي ليقول للعراقيين أين الدولة وأين الميليشيا؟

أ.ي