بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 02 آب 2020
آخر الأخبار
نشطاء عراقيون يردون على تغريدة خامنئي: أنت مجرد أداة مهترئة لعصابات محور الشر نشطاء عراقيون يشنون حملة شعبية ضد يونامي: كشفت عن وجهها الحقيقي بإعطاء فرصة تثبيت للحكم المليشياوي الطائفي الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون لإيقاف الدعم المالي لمليشيا الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران معهد واشنطن يطالب الإدارة الأميركية بالرد على تحرشات الميليشيات العراقية التابعة لإيران موقع فرنسي: نيمار يعيش حالة ازدهار في باريس هزة أرضية بقوة 3،7 درجة تضرب السليمانية انتحار امرأة بإطلاق النار على نفسها داخل دارها في بغداد تسجيل 5462 إصابة جديدة بكورونا و95 وفاة في روسيا كورونا العراق.. الصحة تحذر: ارتفاع الإصابات جرس إنذار ويجب اتخاذ إجراءات صارمة محافظة عراقية تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 01 آب 2020 08:04 م

نشطاء عراقيون يشنون حملة شعبية ضد يونامي: كشفت عن وجهها الحقيقي بإعطاء فرصة تثبيت للحكم المليشياوي الطائفي

10

شن نشطاء عراقيون، هجوما عنيفا على بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، حيث أكدوا أنها كشفت عن وجهها الحقيقي بإعطاء فرصة تثبيت للحكم المليشياوي الطائفي في العراق.

وأشاروا إلى أنها أكبر منظمة تخدع العالم بأن ممثليها يعملون على إقامة الديمقراطية في العالم الثالث كي يستمر المجتمع الغربي بتمويلهم وهم فاشلون.

وتابعوا: انظر ماذا فعلوا بالعراق انتخابات مزورة 2018 ولم يتكلموا عن الفساد انظروا في ليبيا واليمن  كل مآسي العالم من تزويرهم للحقائق.

وطالب نشطاء وسياسيون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف دعم بعثة "يونامي" في العراق وكذلك عملها، فهي لم تقدم شيئا لدعم الشعب العراقي.

وأضافوا، أن بعثة يونامي برئاسة بلاسخارت تتغاضى عن إرهاب الميليشيات الموالية لإيران وعنفها الكبير ضد الشعب العراقي، وتغاضيها عّن العنف الطائفي من قبل مفاصل الدولة العراقية.

وأوضحوا، منظمة الأمم المتحدة منذ نهاية عام 2003 ولحد الآن هي متواطئة وشريكة وموغلة بدماء الأبرياء من العراقيين وتقاضت المليارات مقابل سكوتها ودعمها للحكومات العميلة على التوالي فهي لا تقل خسة وسفالة عن أعداء العراق".

وأكدوا، أن الأمم المتحدة معروفة بالتغطية على الجرائم كما بسوريا والعراق واليمن، وأين السجون السرية، ويتحججون بالإنسانية وحقوق الإنسان وجرائم حرب.

وأضافوا، "الأمم المتحدة طول عمرها شاهد زور من زمن أسلحة الدمار الشامل، فصاعدا هذه مؤسسة مفصل مقاس الدول التي تمتلك سلاح نووي حقيقي وليس إعلامي.

وتابعوا: "بعثة يونامي بالعراق غايتها الأساسية البقاء بالعمل في العراق بأي صيغة لأسباب نفعية عديدة منها أنها توفر فرص عمل كثيرة للموظفين الدوليين المتخمة بهم الأمم المتحدة".

وأوضحوا "البعثة تتبنى دائما جانب القوى المهيمنة على السلطة مع طفرات انتقادية سطحية لأنها تدرك أن استمرارها مرهون بقرار منهم.

وأشاروا إلى أن كل المنظمات التابعة لما يسمى بالأمم المتحدة ينخرها الفساد السياسي والأخلاقي ويجب ألا ننسى ما فعلوه بالعراق العربي في تسعينيات القرن الماضي من حقد وكره ونهب وتدمير لامثيل له.

من جانبه، يقول الإعلامي سفيان السامرائي، رئيس موقع "بغداد بوست"، "كشفت يونامي عن وجهها الحقيقي لابد من ثورة الكترونية شعبية عراقية لوقف هذه المهزلة وتواطئها مع الاسلام السياسي المسلح علانية عبر إعطائه فرصة لمدة عام حتى الانتخابات.

وأضاف، "هذا تثبيت للحكم المليشياوي الطائفي واستغلال الدعم لأغراض غير معروفة ونطالب كشعب بكشف أين صرفت المليارات الممنوحة لهم؟.

وتابع: "مع الأسف أصبحتم منظمة يسارية تشارك بقتلنا لصالح الإسلام السياسي المسلح المتطرف الحاكم".

وأوضح، "لن يرحمكم التاريخ والشعب العراقي كله ضدكم بسبب دوركم المتواطئ مع قتلة الشعب العراقي".


وتابع: "كل انتخابات يتم تزويرها وتعطون صكوك الغفران لها من أجل الحصول على دعم من تلك الحكومات الفاسدة الإرهابية".

ويقول الناشط والمحلل السياسي الدكتور باسل حسين، "لطالما كانت الأمم المتحدة شاهد زور على الانتخابات المزورة في العراق".

وأضاف، "وكانت تعطي صك الغفران على جرائم التزوير المستمرة منذ أول انتخابات جرت، نأمل هذه المرة أن تكون أكثر شفافية وحازمة في كشف اي تلاعب يجري في الانتخابات".

من جانبه، يقول الناشط معن الجيزاني، "هذه المنظمة البائسة التي ينخرها الفساد وآخر فضائحها في الكونغو حيث يُتهم موظفوها بسرقة المساعدات الدولية وممارسة الاستغلال الجنسي مقابل عقود توظيف تريد ان تشرف على انتخابات العراق!".


أخبار متعلقة
أخر تعديل: السبت، 01 آب 2020 08:19 م
إقرأ ايضا
اضراب في ايران- النفط

يسقط النظام الإيراني الإرهابي.. إضرابات واسعة لعمال النفط والغاز جنوب إيران 02 آب 2020 03:00 ص

صبي عراقي عذبته ميليشاي حفظ القانون وسألته عن والدته

سقوط الكاظمي.. ميليشيا قوات حفظ القانون الإيرانية تُهين متظاهرا عراقيًا وتعذبه وتسأله عن والدته 02 آب 2020 02:19 ص

عقوبات مالية رهيبة على ايران وصعوبات في استيراد الغذاء

خنق إيران.. طهران تستغيث جراء إرهابها: لا أحد يريد التعامل معنا ماليًا 02 آب 2020 12:56 ص

فالح الفياض

المسكوت عنه في حوار فالح الفياض مع ميادين حزب الله.. كتائب إقليمية للحشد الشعبي الإرهابي وعلاقات مع دول الجوار 01 آب 2020 11:12 م

خامنئي

نشطاء عراقيون يردون على تغريدة خامنئي: أنت مجرد أداة مهترئة لعصابات محور الشر 01 آب 2020 10:58 م

كتائب حزب الله العراق الارهابية

انفلات ميليشيوي غير مسبوق بعد نعته بـ"كاظمي الغدر".. كتائب حزب الله العراق تُهدد رئيس الوزراء 01 آب 2020 09:38 م

انتخابات العراق

لا انتخابات في وجود الميليشيات.. العراق لا يريد أن يعيد إنتاج النظام السياسي الفاسد التابع لإيران 01 آب 2020 08:15 م

ضربة اسرائيلية مرتقبة للحشد الشعبي

الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون لإيقاف الدعم المالي لمليشيا الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران 01 آب 2020 03:40 م

التعليقات