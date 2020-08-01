بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 01 آب 2020
آخر الأخبار
الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون لإيقاف الدعم المالي لمليشيا الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران معهد واشنطن يطالب الإدارة الأميركية بالرد على تحرشات الميليشيات العراقية التابعة لإيران موقع فرنسي: نيمار يعيش حالة ازدهار في باريس هزة أرضية بقوة 3،7 درجة تضرب السليمانية انتحار امرأة بإطلاق النار على نفسها داخل دارها في بغداد تسجيل 5462 إصابة جديدة بكورونا و95 وفاة في روسيا كورونا العراق.. الصحة تحذر: ارتفاع الإصابات جرس إنذار ويجب اتخاذ إجراءات صارمة محافظة عراقية تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة أربع عقبات أمام إجراء الانتخابات المبكرة.. والسهلاني: موعد الكاظمي لا يستند للواقع الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويرمون الجمرات الثلاث
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 01 آب 2020 03:40 م

الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون لإيقاف الدعم المالي لمليشيا الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران

ضربة اسرائيلية مرتقبة للحشد الشعبي
وافق الكونجرس الأمريكي على قانون يتضمن إيقاف الدعم المالي لمليشيات الحشد الشعبي الشيعية ومليشيات فيلق بدر، وهذه المليشيات الإرهابية الموالية لإيران كان يصلها الدعم الأمريكي بحجة أنها تقاتل تنظيم داعش.

وبعد الكونجرس سيتم التصويت على القرار في مجلس الشيوخ  الأمريكي، وبعد الموافقة عليه سيصبح قانونا سارياً، ويفتح المجال للتصعيد ضد هذه المنظمات التي يجب اعتبارها منظمات إرهابية.

مع العلم أن مليشيات الحشد باتت بنص قرار أصدره البرلمان العراقي فيلقا من فيالق الجيش العراقي، وبعض التمويل يذهب بالاسم إلى الجيش العراقي، ولكن في الحقيقة هو يذهب للحشد الشعبي الذي يهتف ليل نهار "الموت لأمريكا".

الجدير بالذكر أن هذا التمويل تم إقراره في عهد الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما، الذي مكّن تلك المليشيات من تدمير العراق وسوريا.

وقبل عدة أسابيع أوصت لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي، بإدراج منظمة بدر العراقية وأمينها العام هادي العامري وعدد من فصائل الحشد على لائحة الإرهاب.

وأوصى التقرير الكونجرس، بـضرورة تصنيف كل من منظمة بدر والعامري في قائمة الإرهاب، بجانب فصائل أخرى مثل كتائب الإمام علي، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، ولواء أبوالفضل العباس، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإسلام، وسرايا عاشوراء، وكلها مليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران وتقاتل في سوريا والعراق.

ولفت التقرير إلى أن هذه الفصائل لم تكن المجموعات الوحيدة التي وقعت على بيان في أبريل 2020، يتعهد بمواجهة الولايات المتحدة.

وشدد تقرير الكونجرس على ضرورة طلب الكونجرس تقريرا سنويا من وزارة الخارجية الأمريكية، عن الكيانات الجديدة التي تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني في العراق، كما نصحت اللجنة الكونجرس بطلب تقرير آخر عن التهديدات طويلة المدى، التي تمثلها قوات الحشد الشعبي والتي تحارب ضد داعش، والخطر الذي يمثله الحشد على الأمن القومي الأمريكي، وإقليم كردستان، والسعودية، والأردن.

وأفاد التقرير أن عدد أفراد الميليشيات المدعومة من إيران التي كانت تحارب "داعش" في كل من سوريا والعراق، يصل إلى 100 ألف عنصر، في حين لم يتجاوز عدد مسلحي التنظيم 33 ألف، حسب البنتاجون.

ويخطط الجمهوريون بالكونجرس لتقويض قدرات إيران ووكلائها في المنطقة بأكبر حزمة من العقوبات في التاريخ، حسبما ذكر موقع "واشنطن فري بيكون".

وقال التقرير: إن "الحرس الثوري" أنشأ، ودرب، وأدار مجموعات مثل "منظمة بدر"، أقدم منظمة إيرانية في العراق، التي حاربت بجانب إيران في الحرب العراقية الإيرانية، كما تورط زعيم المنظمة، هادي العامري، في هجوم إرهابي على السفارة الأمريكية ببغداد في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: السبت، 01 آب 2020 03:43 م
إقرأ ايضا
Doc-P-353458-637317992204751482-1024x576

الحرائق الغامضة تلاحق إيران في العيد وتستهدف مجمع تجاري والخسائر فادحة 01 آب 2020 03:33 م

ميليشيات

معهد واشنطن يطالب الإدارة الأميركية بالرد على تحرشات الميليشيات العراقية التابعة لإيران 01 آب 2020 03:30 م

بطاقات الانتخابات

بعد الإعلان عن موعدها.. هل تكون الانتخابات المبكرة طوق نجاة لانقاذ البلاد من الانهيار؟ 01 آب 2020 03:22 م

كورونا العراق

كورونا العراق.. الصحة تحذر: ارتفاع الإصابات جرس إنذار ويجب اتخاذ إجراءات صارمة 01 آب 2020 12:42 م

الكاظمي

أربع عقبات أمام إجراء الانتخابات المبكرة.. والسهلاني: موعد الكاظمي لا يستند للواقع 01 آب 2020 12:07 م

ميليشيا حزب الله

ميليشيات إيران تنفذ سياستها الخارجية.. حزب الله العراقي يؤمن الطريق بين طهران وسوريا وإيران 01 آب 2020 11:34 ص

safe_image

بعد إعلان المتورطين بواقعة ’ساحة الطيران’.. هل ينجح الكاظمي في كشف قتلة المحتجين ؟ .. مراقبون يجيبون 31 تموز 2020 02:08 م

620201412333793367874

تقرير: النظام الإيراني يجند عناصر أمنية شديدة التطرف لقمع الحراك في الجامعات 31 تموز 2020 02:03 م

التعليقات