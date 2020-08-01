الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون لإيقاف الدعم المالي لمليشيا الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران

وافق الكونجرس الأمريكي على قانون يتضمن إيقاف الدعم المالي لمليشيات الحشد الشعبي الشيعية ومليشيات فيلق بدر، وهذه المليشيات الإرهابية الموالية لإيران كان يصلها الدعم الأمريكي بحجة أنها تقاتل تنظيم داعش.



وبعد الكونجرس سيتم التصويت على القرار في مجلس الشيوخ الأمريكي، وبعد الموافقة عليه سيصبح قانونا سارياً، ويفتح المجال للتصعيد ضد هذه المنظمات التي يجب اعتبارها منظمات إرهابية.



مع العلم أن مليشيات الحشد باتت بنص قرار أصدره البرلمان العراقي فيلقا من فيالق الجيش العراقي، وبعض التمويل يذهب بالاسم إلى الجيش العراقي، ولكن في الحقيقة هو يذهب للحشد الشعبي الذي يهتف ليل نهار "الموت لأمريكا".



الجدير بالذكر أن هذا التمويل تم إقراره في عهد الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما، الذي مكّن تلك المليشيات من تدمير العراق وسوريا.



وقبل عدة أسابيع أوصت لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي، بإدراج منظمة بدر العراقية وأمينها العام هادي العامري وعدد من فصائل الحشد على لائحة الإرهاب.



وأوصى التقرير الكونجرس، بـضرورة تصنيف كل من منظمة بدر والعامري في قائمة الإرهاب، بجانب فصائل أخرى مثل كتائب الإمام علي، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، ولواء أبوالفضل العباس، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإسلام، وسرايا عاشوراء، وكلها مليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران وتقاتل في سوريا والعراق.



ولفت التقرير إلى أن هذه الفصائل لم تكن المجموعات الوحيدة التي وقعت على بيان في أبريل 2020، يتعهد بمواجهة الولايات المتحدة.



وشدد تقرير الكونجرس على ضرورة طلب الكونجرس تقريرا سنويا من وزارة الخارجية الأمريكية، عن الكيانات الجديدة التي تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني في العراق، كما نصحت اللجنة الكونجرس بطلب تقرير آخر عن التهديدات طويلة المدى، التي تمثلها قوات الحشد الشعبي والتي تحارب ضد داعش، والخطر الذي يمثله الحشد على الأمن القومي الأمريكي، وإقليم كردستان، والسعودية، والأردن.



وأفاد التقرير أن عدد أفراد الميليشيات المدعومة من إيران التي كانت تحارب "داعش" في كل من سوريا والعراق، يصل إلى 100 ألف عنصر، في حين لم يتجاوز عدد مسلحي التنظيم 33 ألف، حسب البنتاجون.



ويخطط الجمهوريون بالكونجرس لتقويض قدرات إيران ووكلائها في المنطقة بأكبر حزمة من العقوبات في التاريخ، حسبما ذكر موقع "واشنطن فري بيكون".



وقال التقرير: إن "الحرس الثوري" أنشأ، ودرب، وأدار مجموعات مثل "منظمة بدر"، أقدم منظمة إيرانية في العراق، التي حاربت بجانب إيران في الحرب العراقية الإيرانية، كما تورط زعيم المنظمة، هادي العامري، في هجوم إرهابي على السفارة الأمريكية ببغداد في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

