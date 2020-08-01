كورونا يقود لارتفاع كبير في أسعار الذهب والفضة

لازالت التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، تساهم في تراجع الورقة الخضراء (الدولار) وهو ما يقود بدوره إلى ارتفاع أسعار عدداً من المعادن الثمينة،



وكانت في مقدمة تلك المعادن التي عزز تراجع الدولار من ارتفاعها، الذهب الذي يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، في ظل سعي المستثمرين إلى الإقبال على شرائه كملاذ آمن مع تداعيات الوباء.



وسارت الفضة على نهج الذهب في ارتفاعها الملحوظ كذلك 2.3% إلى 24.08 دولار للأوقية (الأونصة) وتتجه لزيادة شهرية بحوالي 33%، وهي الأعلى على الإطلاق في إحصاءات تعود لعام 1982، مدعومة بالطلب الاستثماري والصناعي.



وسجل الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في المعاملات الفورية أمس 0.6 % إلى 1971.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش، في حين جرت تسوية الذهب في العقود الأميركية الآجلة بزيادة 1% إلى 1985.9 دولار.



وتأت تلك الأسعار وسط تكبد الاقتصاد الأمريكي لخسائر كبيرة في الربع الثاني من العام، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى الإعلان رسمياً خلال الفترة الماضية عن الركود الاقتصادي، إذ سعى الكونجرس الأمريكي إلى إقرار خطة دعم اقتصادية جديدة لمواجهة فيروس كورونا، لكن جهوده باءت بالفشل.



ويعود الفشل لغياب الاتفاق بين كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين في التغلب على الأزمة الناجمة عن الوباء المستجد الذي دمر الاقتصاد.