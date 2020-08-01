موقع فرنسي: نيمار يعيش حالة ازدهار في باريس

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، أدار ظهره لفريقه السابق، برشلونة الإسباني، حيث لم مهتما بالعودة إليه في الميركاتو الصيفي.



وبحسب بما نقله موقع "le10sport"، فإن نيمار يبدو مختلفًا في باريس هذا الموسم، وبات منفتحًا على لعب موسم رابع مع سان جيرمان.

وأشار إلى أن نيمار كان حريصًا على العودة لبرشلونة بأي ثمن خلال الصيف الماضي، إلا أنه لأول مرة منذ 2017، يشعر اللاعب بعدم الندم على الانتقال إلى باريس.



وأوضح الموقع أن نيمار يعيش حالة ازدهار في باريس، حيث أنه يظهر الابتسامات في كل مكان منذ فترة، كما أنه لا يتردد في إعلان حبه للعاصمة باريس على مواقع التواصل.



وذكر أن الوقت الذي أراد خلاله نيمار، العودة إلى برشلونة، أصبح من الماضي، لكن يجب الإشارة أيضًا إلى أن اللاعب ليس لديه أي خيار آخر.

ووفقًا للمقربين من نيمار، فإن عملية عودته إلى برشلونة، من الصعب إبرامها هذا الصيف، بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أثرت بشدة على اقتصاد كرة القدم.

وأتم الموقع تقريره، بانتظار معرفة إذا كانت سعادة نيمار الحالية، كافية لتجعله يمدد عقده مع سان جيرمان، أم لا.