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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 آب 2020 01:59 م

ترامب يحظر تطبيق «تيك توك» لهذا السبب

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة إنه سيمنع تطبيق التواصل الاجتماعي سريع النمو «تيك توك» في الولايات المتحدة، حيث أثارت السلطات الأمريكية مخاوف من أن يكون الخدمة أداة تابعة للمخابرات الصينية.

وعبر المسؤولون والمشرعون الأمريكيون في الأسابيع الأخيرة عن مخاوفهم من استخدام منصة الفيديو ذات الشعبية الكبيرة من قبل بكين لأغراض شائنة، لكن الشركة نفت أي صلة لها بالحكومة الصينية.

وتداولت تقارير إعلامية في وقت سابق من يوم الجمعة قائلة إن ترامب سيتطلب سحب العمليات الأمريكية للتطبيق من الشركة الأم الصينية «ByteDance» ، لكن الرئيس أعلن حظره ل«تيك توك».

وقال ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: «فيما يتعلق ب«تيك توك»، فإننا قررنا خطره في داخل الولاياتالمتحدة».

وأضاف أنه سيتخذ إجراءً اعتبارًا من يوم السبت باستخدام قوة اقتصادية طارئة أو أمر تنفيذي.

ويعد التطبيق الصيني والذي يحظى بشعبية خاصة بين الشباب الذين يقومون بإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة ومشاهدتها،لديه ما يقدر بنحو مليار مستخدم حول العالم.

ورفض «تيك توك» التعليق على تقارير المبيعات القسرية، قائلاً فقط: «نحن واثقون من نجاح التطبيق على المدى البعيد».

وأضاف التعليق: «يأتي مئات الملايين من الأشخاص إلى TikTok للترفيه والاتصال ، بما في ذلك مجتمعنا من المبدعينوالفنانين الذين يبنون سبل العيش من المنصة».
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