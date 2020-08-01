هزة أرضية بقوة 3،7 درجة تضرب السليمانية

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت اليوم عند الساعة (11:37:58) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في قضاء كلار في محافظة السليمانية .



وبينت الهيئة في تقريرها، أن "قوة الهزة بلغت (3،7) درجة مئوية على مقياس رختر ، مشيرة، تم الشعور بها من قبل المواطنين وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".



ودعا التقرير "المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

