بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 01 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 01 آب 2020 01:57 م

هزة أرضية بقوة 3،7 درجة تضرب السليمانية

هزة أرضية
أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت اليوم عند الساعة (11:37:58) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في قضاء كلار في محافظة السليمانية .

وبينت الهيئة في تقريرها، أن "قوة الهزة بلغت  (3،7) درجة مئوية على مقياس رختر ، مشيرة، تم الشعور بها من قبل المواطنين وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".

ودعا التقرير "المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
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