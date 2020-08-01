انتحار امرأة بإطلاق النار على نفسها داخل دارها في بغداد

أعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم السبت، أن امرأة انتحرت بإطلاق النار على نفسها داخل دارها في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد.



وذكرت المديرية في بيان، أن "المدعوة (م.ك.ك) تولد ١٩٨٩، انتحرت بأسلوب اطلاق النار على نفسها من مسدس داخل دارهم في منطقة الغزالية".



وأوضحت أنه "تم تبليغ دوريات مركز شرطة الغزالية والتي بدورها نقلت الجثة إلى الطب العدلي".

