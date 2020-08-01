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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 آب 2020 12:48 م

الصحة: زيادة الإصابات بكورونا جرس انذار

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اعتبرت وزارة الصحة، اليوم السبت، زيادة عدد الإصابات بكورونا بأنها جرس انذار، فيما دعت إلى محاسبة مخالفي إجراءات السلامة.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي: إن"زيادة أعداد الإصابات هي عكس ما مطلوب ومتوقع بأن تكون هناك بداية انخفاض لأعداد الإصابات ،بالرغم من أن أعداد الوفيات قد انخفضت"، لافتاً إلى أن"زيادة أعداد الإصابات مؤشر غير جيد ،وهي نتيجة عدم التزام المواطن بإجراءات السلامة". وأضاف الجميلي أن"الوزارة حذرت في الفترة السابقة عدة مرات من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى زيادة الأعداد"، مشيراً إلى أن"أعداد الإصابات التي سُجلت أمس الجمعة ،وتجاوزت الثلاثة آلاف إصابة ،تعدُّ جرس انذار لكل شخص ،ولكل جهة ،ولكل صاحب تأثير في تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية". وتابع أن"الجهات الأمنية قائمة بواجباتها ،ولها دور كبير في المتابعة ،ولكنّ هناك ضعفاً في تنفيذ الإجراءات القضائية الخاصة بالمخالفين"، داعياً إلى"ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق القانون بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة ،سواء كانوا أشخاصاً أو مجموعات أو محلات أو سيارات".

وأوضح الجميلي أن"إمكانيات وزارة الصحة الآن أفضل بكثير من الفترة السابقة بإضافة الكثير من الأسرَّة في كثير من المستشفيات ،وتم توفير أجهزة التنفس بكميات جيدة جداً الآن ،وجميع الأدوية التي يحتاجها المصاب متوفرة أيضاً"، مؤكداً أن"التزام المواطن بإجراءات الوقائية هو الأهم من أجل تقليل عدد الإصابات". وكانت وزارة الصحة وضمن الموقف الوبائي قد أعلنت يوم أمس الجمعة تسجيل 3346 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1888حالة.

 

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