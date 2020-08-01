"73 مليار دولار".. تصنيف عالمي يحدد موقع ومبالغ ديون العراق الخارجية

كشفت مؤسسة التصنيف GFP العالمية، اليوم السبت، أن مديونية العراق الخارجية تبلغ 73 مليار دولار وحددت موقعه "عربياً"، فيما أشارت إلى أن الولايات المتحدة الامريكية جاءت بالمرتبة الاولى عالمياً بأكثر دول العالم مديونية.

ووفقا للإحصائية التي نشرتها المؤسسة خلال عام 2020، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة احتلت المرتبة الاولى عالميا بأكثر مديونية وبواقع 17 ترليون و910 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بمديونية تبلغ 8 ترليون و126 مليار دولار، ومن ثم تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بمديونية تبلغ 5 ترليون و360 مليار دولار".



وأضافت أن "الامارات تأتي في مقدمة الدول العربية الاكثر مديونية وبواقع 237 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية وبواقع 205 مليار و100 مليون دولار، ومن ثم تأتي بالمرتبة الثالثة قطر وبواقع 167 مليار و800 مليون دولار، ثم مصر بالمرتبة الرابعة بديون تبلغ 77 مليار و470 مليون دولار، ومن ثم العراق بالمرتبة الخامسة بمديونية تبلغ 73 مليار و20 مليون دولار".



وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق كشف، في اذار 2020 ، عن ديون العراق الخارجية والبالغة نحو 23 مليار دولار، في حين تبلغ الديون الداخلية نحو 40 ترليون دينار عراقي

وقام العراق خلال الفترة الماضية خاصة مع انخفاض اسعار النفط عام 2014 بالاقتراض من منظمات مالية دولية ومن دول عديدة لتقليل العجز في موازنته المالية.