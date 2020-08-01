بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 01 آب 2020
آخر الأخبار
الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون لإيقاف الدعم المالي لمليشيا الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران معهد واشنطن يطالب الإدارة الأميركية بالرد على تحرشات الميليشيات العراقية التابعة لإيران موقع فرنسي: نيمار يعيش حالة ازدهار في باريس هزة أرضية بقوة 3،7 درجة تضرب السليمانية انتحار امرأة بإطلاق النار على نفسها داخل دارها في بغداد تسجيل 5462 إصابة جديدة بكورونا و95 وفاة في روسيا كورونا العراق.. الصحة تحذر: ارتفاع الإصابات جرس إنذار ويجب اتخاذ إجراءات صارمة محافظة عراقية تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة أربع عقبات أمام إجراء الانتخابات المبكرة.. والسهلاني: موعد الكاظمي لا يستند للواقع الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويرمون الجمرات الثلاث
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 آب 2020 12:45 م

"73 مليار دولار".. تصنيف عالمي يحدد موقع ومبالغ ديون العراق الخارجية

دولارات
كشفت مؤسسة التصنيف GFP العالمية، اليوم السبت، أن مديونية العراق الخارجية تبلغ 73 مليار دولار وحددت موقعه "عربياً"، فيما أشارت إلى أن الولايات المتحدة الامريكية جاءت بالمرتبة الاولى عالمياً بأكثر دول العالم مديونية.
ووفقا للإحصائية التي نشرتها المؤسسة خلال عام 2020، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة احتلت المرتبة الاولى عالميا بأكثر مديونية وبواقع 17 ترليون و910 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بمديونية تبلغ 8 ترليون و126 مليار دولار، ومن ثم تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بمديونية تبلغ 5 ترليون و360 مليار دولار".

وأضافت أن "الامارات تأتي في مقدمة الدول العربية الاكثر مديونية وبواقع 237 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية وبواقع 205 مليار و100 مليون دولار، ومن ثم تأتي بالمرتبة الثالثة قطر وبواقع 167 مليار و800 مليون دولار، ثم مصر بالمرتبة الرابعة بديون تبلغ 77 مليار و470 مليون دولار، ومن ثم العراق بالمرتبة الخامسة بمديونية تبلغ 73 مليار و20 مليون دولار".

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق كشف، في اذار 2020 ، عن ديون العراق الخارجية والبالغة نحو 23 مليار دولار، في حين تبلغ الديون الداخلية نحو 40 ترليون دينار عراقي
وقام العراق خلال الفترة الماضية خاصة مع انخفاض اسعار النفط عام 2014 بالاقتراض من منظمات مالية دولية ومن دول عديدة لتقليل العجز في موازنته المالية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Doc-P-353458-637317992204751482-1024x576

الإمارات تدخل رسميا عصر الطاقة النووية 01 آب 2020 01:55 م

14BF367A-E3B0-414D-8F2B-0499CDB12C8E

نائب: أطراف سياسية لا تريد الانتخابات المبكرة لهذا السبب 01 آب 2020 01:06 م

وليد السهلاني

السهلاني: موعد الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة لا يستند للواقع 01 آب 2020 12:23 م

حسين العقابي

برلماني: الموعد الحكومي لإجراء الانتخابات ليس نهائيـا ويحتاج جملة اجراءات اولها حل البرلمـان 01 آب 2020 12:21 م

المالية النيابية

المالية النيابية: تشكيل لجنة استراتيجية’ لإعداد موازنة العام المقبل 01 آب 2020 12:18 م

مفوضية الانتخابات

خبير انتخابي:أربع عقبات أمام اجراء الانتخابات العام المقبل 01 آب 2020 12:16 م

safe_image

ائتلاف النصر يرحب بإعلان موعد لإجراء انتخابات مبكرة 01 آب 2020 12:13 م

2422019361214النائب حسين العقابي

العقابي: لابد من حل مجلس النواب حتى يمكن إجراء انتخابات مبكرة 01 آب 2020 10:56 ص

التعليقات