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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 01 آب 2020 12:42 م

كورونا العراق.. الصحة تحذر: ارتفاع الإصابات جرس إنذار ويجب اتخاذ إجراءات صارمة

كورونا العراق

اعتبرت وزارة الصحة، أن زيادة الإصابات بفايروس كورونا في العراق "جرس إنذار"، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات "صارمة" بحق المخالفين لإجراءات السلامة.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في بيان، إن "زيادة أعداد الإصابات هي عكس ما مطلوب ومتوقع بأن تكون هناك بداية انخفاض لأعداد الإصابات، بالرغم من أن أعداد الوفيات قد انخفضت"، لافتاً إلى أن "زيادة أعداد الإصابات مؤشر غير جيد ،وهي نتيجة عدم التزام المواطن بإجراءات السلامة".

وأضاف الجميلي، أن "الوزارة حذرت في الفترة السابقة عدة مرات من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى زيادة الأعداد"، مشيراً إلى أن "أعداد الإصابات التي سُجلت أمس الجمعة ،وتجاوزت الثلاثة آلاف إصابة ،تعدُّ جرس انذار لكل شخص ،ولكل جهة ،ولكل صاحب تأثير في تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية".

وتابع: أن "الجهات الأمنية قائمة بواجباتها ،ولها دور كبير في المتابعة ،ولكنّ هناك ضعفاً في تنفيذ الإجراءات القضائية الخاصة بالمخالفين"، داعياً إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق القانون بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة ،سواء كانوا أشخاصاً أو مجموعات أو محلات أو سيارات".

وأوضح الجميلي أن "إمكانيات وزارة الصحة الآن أفضل بكثير من الفترة السابقة بإضافة الكثير من الأسرَّة في كثير من المستشفيات، وتم توفير أجهزة التنفس بكميات جيدة جداً الآن ،وجميع الأدوية التي يحتاجها المصاب متوفرة أيضاً"، مؤكداً أن "التزام المواطن بإجراءات الوقائية هو الأهم من أجل تقليل عدد الإصابات".
يذكر أن العراق سجل، أمس الجمعة، أعلى حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا منذ تفشيه في البلاد، وبلغت 3346 إصابة.

ويتخوف العراقيون من أن تستمر جائحة كورونا في العراق في حصد مزيد من الأرواح، خاصة أن معدل الوفيات بالمقارنة بعدد المصابين يعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.

كما أن غالبية الشعب العراقي باتوا بين مطرقة الوباء وسندان حظر التجوال والإغلاق الذي زاد من معدلات الفقر في البلد الذي يعاني أصلا تدهورا اقتصاديا في ظل تراجع أسعار النفط.

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