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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 آب 2020 12:23 م

السهلاني: موعد الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة لا يستند للواقع

وليد السهلاني
 اعتبر رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني، تجراء الانتخابات المبكرة امر غير ممكن الحدوث، مبينا ان تحديد الكاظمي موعداً للانتخابات بـ”كلام غير مستند إلى الواقع.
وقال السهلاني إن “على الكاظمي أن يدرس طبيعة المعطيات السياسية على الساحة العراقية من دون مبالغة قبل تحديد موعد للانتخابات، وأن تكون الحكومة لديها القدرة على تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة.”،
وأكد السهلاني، “عدم قدرة الحكومة على توفير الأجواء، ولا سيما أنها لا تستطيع أن تعيد هيبة الدولة وأن تسيطر على الأمن، وكيف لها أن تضبط صناديق الاقتراع؟”، مبينا أن “هناك معوقات فنية وسياسية كثيرة تعترض إمكانية إجراء الانتخابات، منها أن المحكمة الاتحادية غير مكتملة النصاب، ولا يمكن إجراء انتخابات من دون إكمال نصابها، كما أن هناك خلافاً حاداً بين القوى السياسية بشأن قانون الانتخابات، فضلاً عن الأزمة المالية وجائحة كورونا، وغيرها.
ودعا السهلاني رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى “الابتعاد عن اللغة الإعلامية ولغة المجاملات، وأن يستند إلى المعطيات الواقعية، وأن يتعامل بجدية مع ملف الانتخابات.
 
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