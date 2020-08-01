برلماني: الموعد الحكومي لإجراء الانتخابات ليس نهائيـا ويحتاج جملة اجراءات اولها حل البرلمـان

اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ان الموعد الحكومي المقترح لاجراء الانتخابات المبكرة في حزيران 2021 ليس نهائيا وهو يعكس رغبتها بذلك فقط ، مشيرا الى مجموعة اجراءات جوهرية اولها حل البرلمان لنفسه .



وقال العقابي ، في تصريح صحفي ، ان " الموعد الذي اقترحته الحكومة يعكس رغبتها وامكانياتها لاجراء هذه الانتخابات فقط لاغير ، وهو امر ممكن كاجراء قانوني لكنه موعد فني اكثر مماهو سياسي ودستوري "، مشيرا الى ان " الحكومة تعد نفسها اوفت بالتزامها لاجراء الانتخابات بعد عام من تأريخ تشكيلها ، وبالتالي فنيا تستطيع الحكومة اجراء الانتخابات بهذا التوقيت " .



واضاف ان " هناك مجموعة اجراءات جوهرية هي الاهم متعلقة بمجلس النواب ، منها اكمال تشريع قانون الانتخابات ، واكمال قانون المحكمة الاتحادية التي هي من تصادق على نتائج الانتخابات حيث يوجد خلل في نصاب المحكمة حاليا "، مبينا ان "العامل الجوهري الاخر يتوقف على ارادة مجلس النواب نفسه والكتل السياسية لان تحل البرلمان قبل اجراء الانتخابات في هذا الموعد بــ 60 يوما ".





واوضح انه " لابد من حل مجلس النواب قبل هذا الموعد بستين يوما ، وبموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء اي 165 عضوا "، مؤكدا ان " الموعد الحكومي المقترح ليس نهائيا بل يحتاج الى قيام مجلس النواب بجملة اجراءات جوهرية ، اولها حل البرلمان لنفسه وتصبح الحكومة تصريف اعمال لمدة ستين يوما لتجري فيها الانتخابات ".





وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن امس عن تحديد تأريخ السادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة .