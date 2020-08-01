المالية النيابية: تشكيل لجنة استراتيجية’ لإعداد موازنة العام المقبل

اعلنت اللجنة المالية النيابية، ، تشكيل "لجنة استراتيجية" لإعداد موازنة 2021

وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي إن "كتاباً وصل إلى اللجنة المالية النيابية من وزارة المالية بشأن تشكيل لجنة استراتيجية لإعداد موازنة العام 2021"، مبيناً أن "اللجنة سيبدأ عملها بعد عطلة العيد، بالاشتراك مع وزارة المالية.



وأضاف السعيدي أنه "لا يعتقد أن هناك موازنة للعام الحالي"، لافتاً إلى أن "ضعف الإيرادات وإقرار قانون الاقتراض الذي صوّت عليه مجلس النواب أنهيا موضوع الموازنة، وأصبح قانون الاقتراض هو البديل عن الموازنة.



وصوت مجلس النواب، الاربعاء (24 حزيران 2020)، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي العام، ثم رفع جلسته إلى إشعار آخر.