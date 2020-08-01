خبير انتخابي:أربع عقبات أمام اجراء الانتخابات العام المقبل

حدد الخبير الانتخابي دريد توفيق اربع عقبات لاجراء الانتخابات في السادس من حزيران 2021.



وقال توفيق في بيان له ان:تحديد هذا التاريخ من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو نوع من انواع الضغط على مجلس النواب لاكمال قانون الانتخابات من حيث النظرية،مشيرا الى وجود مشكلة في التاريخ المحدد اذ ان هناك فترة 30 يوما تسمى فترة الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات تكون خلال شهر رمضان اي ان الشهر الفضيل ينتهي في منتصف شهر ايار والحملة الدعائية تبدأ مع بداية الشهر نفسه.



وبين ان وزارة التربية تكون مستنفرة من الشهر الخامس الى الشهر السابع لأجراء الامتحانات نهاية السنة وان هذا الموعد يربك العملية الامتحانية،لان غالبية موظفي مراكز الاقتراع هم من موظفي الوزارة.



واوضح ان المفوضية تحتاج مدة لاتقل عن 45 يوما لتدريب موظفي يوم الاقتراع الذي يبلغ عددهم (300,000) موظف وهم بالعادة اغلبهم من المدرسين ناهيك ان موعد التدريب يجب ان يكون قريبا من موعد الانتخابات بفترة قليلة.



ونبه الى ان اجهزة الاقتراع الالكترونية تتحمل درجة حرارة 30 مئوية حسب المواصفة الفنية ولكن هل ستكون بنفس الكفاءة في درجة حراة 50 مئوية في حزيران.