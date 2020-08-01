محافظة عراقية تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، عن تسجيل 138 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي، إن ديالى سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 138 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى تسجيل 43 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.



وأضاف العزاوي، أن الغالبية العظمى من المصابين هم في حالة مستقرة وسيتم وضعهم في مراكز الحجر الرئيسية المنتشرة في بعقوبة وبقية مدن ديالى من اجل تامين العلاجات الضرورية.



وكانت محافظة ديالى سجلت احصائية تراكمية للإصابات خلال الأشهر الـ5 الماضية بلغت أكثر 3800 إصابة.