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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 01 آب 2020 11:51 ص

الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويرمون الجمرات الثلاث

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يستقبل حجاج بيت الله الحرام أول أيام التشريق، اليوم السبت، ويرمون الجمرات الثلاث بعد أن تحللوا من إحرامهم حيث رموا جمرة العقبة، وهي الوحيدة التي يرمونها يوم عيد الأضحى المبارك تأسياً بالسنة النبوية.

وأدى عدد من الحجاج طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لمن لم يؤد السعي منهم، وأدوا نسكهم بالتهليل والتكبير، وسط نجاح للخطط التي وضعتها القطاعات المعنية بالحج في مراحل التنقل الحجاج بين المشاعر وأداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

ورصدت عدسات المصورين التزاماً لافتاً من حجاج بيت الله الحرام بالإجراءات الوقائية المصاحبة لبروتوكولات الحج الاستثنائي هذا العام.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

واعتمدت الوزارة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، جداول تفويج منظمة لنقل ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وأخرى لتفويجهم إلى جسر الجمرات لرمي الجمرات، عبر تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية التي تُحدد مسارات حركتهم بشكل آمن وصحي.

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