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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 01 آب 2020 11:34 ص

ميليشيات إيران تنفذ سياستها الخارجية.. حزب الله العراقي يؤمن الطريق بين طهران وسوريا وإيران

ميليشيا حزب الله

كشفت تقارير غربية، عن أن إيران تستخدم الميليشيات في العراق لتنفيذ سياستها الخارجية التوسعية في العراق وسوريا ودول المنطقة.

وبحسب "العربية" يأتي من أبرز مهام هذه الميليشيات العراقية تأمينُ الطريق البري بين طهران وسوريا ولبنان عبر الأراضي العراقية.

وتعتمد إيران على ميليشياتها في العراق لتأمين الطريق البري إلى سوريا ولبنان عبر الأراضي العراقية.

ووفق هذا المخطط، تنطلق عمليات هذه الميليشيات من قيادتها غرب محافظة الأنبار، وذلك لتأمين عبور الأسلحة والصواريخ، ومنها الباليستية، إلى سوريا فضلا عن التجارة غير الشرعية والمقاتلين والوقود.

وتقود هذه العمليات ميليشيات حزب الله لواء 45، ولواء الطفوف بقيادة المدعو قاسم مصلح لواء 13.

وتستغل سيطرتها على منفذ القائم الحدودي مع سوريا ومنطقة "عكاشات" الغنية بالثروات الطبيعية.

ولا تخضع تحركاتها الخارجة الى سوريا ولبنان أو الداخلة إلى العراق لأية عمليات تفتيش من قبل الجمارك العراقية.

ويمتد الطريق البري عبر المنافذ الحدودية في محافظات جنوب ووسط العراق المحاذية لإيران، ويتم تخزين السلاح والصواريخ في ناحية جرف الصخر شمال بابل التي تعتبر مركز عمليات كتائب حزب الله اللبناني والعراقي والحرس الثوري وقوات الباسيج الإيرانية.

كما يتم شحن الوقود عبر هذه المنطقة أيضاً إلى سوريا وجنوب لبنان.
أما المقاتلون فيتم نقلهم عبر الطرق الرسمية بناء على تسهيلات يشرف عليها فيلق القدس الإيراني من خلال نفوذه في العراق.

وتنشط الميليشيات الأخرى في العمق الشرقي للحدود العراقية السورية، وتحديداً من قرية مكر الذيب شمال عكاشات في قضاء القائم.

وتعرض سكان هذه المنطقة الى عمليات تهجير من قبل كتائب حزب الله عام 2017 ، وهي ميليشيات أنصار الله الأوفياء لواء 19، وسرايا الخراساني لواء 18، وحركة الأبدال لواء 39، وأنصار الحجة لواء 29، وكتائب سيد الشهداء لواء 14.
وأشار مراقبون، إلى أن الطريق البري بين إيران ولبنان، مروراً بالعراق وسورية، صار سالكاً بعدما تم تدشينه على خطين لتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة إلى مستوى غير مسبوق: طريق قصر شيرين الإيرانية ــ ديالى ــ البعاج العراقية وصولاً إلى دير الزور السورية، ثم الطريق السوري البري مع شرقي لبنان لناحية منطقة الهرمل ــ القاع عبر معبر جوسية.

وبحسب، المراقبون صار بذلك الطريق ممتداً من إيران إلى لبنان، من خلال افتتاح معبر حدودي جديد بين لبنان وسورية، هو معبر جوسية في منطقة خاضعة كلياً لسيطرة حزب الله اللبناني شرقي لبنان في منطقة البقاع. بذلك، تكون إيران قد أنجزت مشروعها بربط مناطق نفوذها براً، وهو ما يتوقع أن ينعكس على خارطة الصراع في المنطقة بين المحاور.

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أخر تعديل: السبت، 01 آب 2020 11:37 ص
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