الأعرجي: الكتل ستلجأ للمزايدة السياسية والإعلامية كي لا تكون هناك أية انتخابات

أكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، أن الكتل السياسية ستلجأ للمزايدة السياسية والإعلامية كي لا تكون هناك أية انتخابات.



وقال الأعرجي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إنه "بعد أن أعلنت الحكومة استعدادها لإجراء الانتخابات المبكِّرة بالتأريخ الذي حدّدته، فإن غالبية الكتل السياسية ستستغل ذلك للمزايدة السياسية والإعلامية كي لا تكون هناك أية انتخابات لا مبكِّرة ولا وفقاً لتوقيتها الدستوري!".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد حدد السادس من شهر حزيران من العام المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مبكرة في العراق.

