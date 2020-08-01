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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 01 آب 2020 11:03 ص

باريس سان جيرمان يتوج بلقب النسخة الأخيرة من كأس الرابطة الفرنسية

باريس سان جيرمان
أكمل باريس سان جيرمان، فوزه بالثلاثية المحلية بعد انتصاره 6-5 على أولمبيك ليون في ركلات الترجيح ليتوج بكأس رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. 

وسجل بابلو سارابيا، الذي شارك في الشوط الثاني، "الركلة الأخيرة والحاسمة بعدما أنقذ الحارس كيلور نافاس ركلة برتران تراوري لاعب ليون ليمنح باريس سان جيرمان بطل دوري وكأس فرنسا لقبه التاسع في كأس الرابطة". 

وهذه النسخة الأخيرة للبطولة، التي انطلقت في 1995، بعد قرار رابطة دوري المحترفين الفرنسية في سبتمبر أيلول الماضي بإلغاء البطولة من الموسم المقبل حتى إشعار اخر. 

وفشلت الرابطة في تأمين حقوق بث البطولة بين عامي 2020 و2024 لكنها احتفظت بحق إعادة اطلاقها في المستقبل. 

وتألق أنطوني لوبيز حارس ليون ونجح في "التصدي للعديد من الفرص خلال مباراة مثيرة أقيمت أمام 5000 آلاف متفرج في استاد فرنسا سُمح لهم بدخول الملعب بما يتماشى مع إجراءات السلامة المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا". 

وتصدى لوبيز لـ "ثلاث محاولات للمهاجم البرازيلي نيمار وكذلك أنقذ تسديدات من أنخيل دي ماريا وإدريسا جاي، وفي المقابل تصدى نافاس لتسديدة ماكسويل كورنيه من ركلة حرة". 

وحصل رفائيل دا سيلفا مدافع ليون على "بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي بعد خطأ ضد دي ماريا وأطلق نيمار تسديدة من ركلة حرة أعلى العارضة". 

وحافظ نيمار على "آمال سان جيرمان في ركلات الترجيح قبل أن يتصدى نافاس لركلة تراوري، وبعدها سجل سارابيا ركلته بهدوء ليضع الكرة في مرمى لوبيز ليحتفل بعدها مع زملائه باللقب". 

ويملك باريس سان جيرمان، الذي فاز 1-صفر على سانت ايتيين في نهائي كأس فرنسا يوم الجمعة الماضي، "فرصة الفوز بلقبه الرابع هذا الموسم حيث يلتقي مع أتلانتا الإيطالي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في 12 أغسطس الحالي في لشبونة". 

ويعني فوزه على ليون أيضا أن "استاد رانس، الذي أنهى الدوري في المركز السادس، سيشارك في تصفيات الدوري الأوروبي الموسم المقبل". 
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