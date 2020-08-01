"عارض فني" يقطع الكهرباء عن مناطق عدة ضمن خط بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، انفصال خط عكركوف_غرب بغداد 132 كي في بعارض فني.



وذكر بيان للوزارة أنها "تود إعلام المواطنين الكرام، بأنه حدث انفصال لخط عكركوف- غرب بغداد 132 ك ف نتيجة تقطع الاسلاك الطورية للخط المذكور".



واضاف البيان أنه "سيتم اطفاء خط غرب بغداد- جامعة 132 ك ف لغرض العمل على خط عكركوف، وسيؤدي إلى انقطاع التغذية عن محطتي (الجامعة والمعري 132 كي في) في جانب الكرخ من بغداد بشكل مؤقت لحين إكمال الصيانات اللازمة خلال ساعتين او ثلاث".



واكدت الوزارة أن "العمل يجري الان من قبل اخوانكم من ملاكات الوزارة على إصلاح العارض رغم عطلة عيد الأضحى المبارك وظروف حظر التجوال والجائحة الوبائية".

