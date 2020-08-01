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السبت, 01 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 01 آب 2020 10:32 ص

التميمي: السخط الشعبي على العملية السياسية سيعيق الانتخابات

انتخابات-العراق
أكد الخبير في الشؤون الانتخابية رعد سامي التميمي، أن ثلاثة تحديات تواجه تحديد موعد الانتخابات في 6/6/2021 التي أعلنت عليها الحكومة ستواجه ثلاث تحديات.

وأضاف أن عادة ما يتم تحديد موعد الانتخابات من قبل رئاسة الوزراء بالاستناد على المشورة التي تقدمها مفوضية الانتخابات حول ذلك الموعد "وفقاً لقانون الانتخابات".

وتابع: وبالتالي تحديد الموعد قبل حسم تشريع الملاحق التشريعية يعني أن الجداول الزمنية غير واضحه وغير محسومة ، لأسباب عديدة أهمها أن مدد تسجيل الناخبين سيعتمد على شكل الدوائر الانتخابية سواء كانت على مستوى الأقضية أو مقترح ال(80) دائرة او غيره.

وأشار إلى أن لتحدي الثاني هو أن إجراء الانتخابات في شهر حزيران هو أمر يحوي شيء من التحدي، الذي يتمثل بان الاجواء عادة ما تكون حارة نسبياً وهو ما ينعكس بالسلب على عمل الاجهزة المستخدمة في الانتخابات كون ان كفاءة عملها تتأثر بالأجواء الحارة وحسب التحديات التي واجهت المفوضية منذ انتخابات 2014 و2018″.

وأوضح التميمي، أن المشاركة الانتخابية التي تتأثر سلباً ايضاً بارتفاع الحرارة، أخذين بنظر الاعتبار السخط الشعبي على العملية السياسية والتي دفعت باتجاه مشاركة ضئيلة في انتخابات مجلس النواب لعام2018.
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