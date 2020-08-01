القبض على 9 متهمين وضبط أسلحة على خلفية مشاجرة تسببت بمقتل 4 أشخاص في ذي قار

القت القوات الامنية القبض على 9 متهمين وضبط أسلحة واعتدة على خلفية مشاجرة مسلحة تسببت بمقتل 4 أشخاص في ذي قار .



وقال بيان لوزارة الداخلية: ان قوة مشتركة من مديرية شرطة قضاء قلعة سكر شمال ذي قار نفذت واجبا أمنيا في قرية الوحدة بناء على معلومات تفيد بحدوث مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية وتسببت بمقتل 4 أشخاص، ليتم وعلى الفور ضرب طوق أمني حول محل ألحادث وفتح تحقيق وإجراء الكشف ومتابعة أطراف المشاجرة والمتسببين وتضييق الخناق عليهم.



واضاف البيان: انه تم القبض على(9) متهمين من أطراف المشاجرة، وضبط بنادق نوع كلاشنكوف و مخازن ، ومن خلال مجريات التحقيق تبين بأن الحادث نتج أثر خلافات حول أرض زراعية.