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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 01 آب 2020 09:56 ص

النزاهة النيابية: لقاء مرتقب مع الكاظمي لمناقشة ملفات الفساد

النزاهة النيابية
كشفت لجنة النزاهة النيابية، ، عن لقاء قريب مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ملفات الفساد.

وقال عضو اللجنة النائب جواد الساعدي في تصريح صحفي : إن"هذا اللقاء يهدف إلى بحث البرنامج الحكومي الذي عرض على مجلس النواب، فضلاً عن مناقشة ملفات الفساد التابعة لعدد من الوزارات"، لافتاً إلى أن"ملفات الفساد كثيرة جداً ،وهي أكبر من قدرات هيأة النزاهة ،ولا يمكن لعدد قليل من أعضاء الهيأة فتح هذه الملفات منذ العام 2003".

وطالب الساعدي بأن "تحوّل لجنة النزاهة لدائرة كاملة من قانونيين وإداريين ومحاسبين ،وكل ما تحتاجه اللجنة لكشف الملفات، لاسيما بعد إلغاء مكاتب المفتشين العموميين".

واكد  "وجود الكثير من ملفات الفساد التابعة لوزارة النفط ،والتجارة وعقود شركات الهاتف النقال ،وعقارات الدولة ،وغيرها من الملفات، منها ملفات أحيلت إلى هيأة النزاهة والادعاء العام ،ومنها تحولت للجان فرعية مشكلة من اللجنة للتحقيق في هذه الملفات ".
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